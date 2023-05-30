İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, görüşmede, Başkan Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.NETANHAYU DA TEBRİK ETTİİsrail Başbakanı Netanyahu da Başkan Erdoğan'ı arayarak tekrar Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutladı. Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular da değerlendirildi.