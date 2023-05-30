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İBB yönetiminin İSKİ arazilerini satma teklifi Meclis'te Cumhur İttifakı tarafından reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, İSKİ'nin arazilerine yönelik satış teklifi görüşüldü. İBB yönetimini , Sancaktepe'de bulunan bazı hisselerin satışı için verdiği teklif, Cumhur İttifakı oylarıyla reddedildi.

İBB yönetiminin İSKİ arazilerini satma teklifi Meclis'te Cumhur İttifakı tarafından reddedildi
Ekleme: 30.05.2023 - 19:45 Güncelleme: 30.05.2023 - 19:58 / Editör: Ozge Selin
İBB yönetiminin İSKİ arazilerini satma teklifi Meclis'te Cumhur İttifakı tarafından reddedildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Mayıs Ayı İSKİ Genel Kurul Toplantısı, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda su zam teklifinin gündeme alınması oy çokluğuyla reddedildi.

İBB yönetiminin İSKİ arazilerini satma teklifi Meclis'te Cumhur İttifakı tarafından reddedildi

İBB yönetimi İSKİ arazilerinin satışı için teklif verdi

Suya zam teklifinin kabul edilmediği İBB Meclisi'nde İSKİ arazilerine yönelik satış teklifi de gündeme geldi.

İBB yönetiminin İSKİ arazilerini satma teklifi Meclis'te Cumhur İttifakı tarafından reddedildi

İBB yönetimi, Sancaktepe'de bulunan bazı hisselerin satışı için teklif verdi. İBB tarafından sunulan bu teklif de Cumhur İttifakı tarafından reddedildi.

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