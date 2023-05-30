Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na 'istifa et' çağrısı: 'Git torun sev'

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı tarihi bir zafer elde etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı hezimete uğrayan Kılıçdaroğlu'nun tabanı ile birlikte destekçilerinden de istifa etmesi yönünde çağrılar gelirken seçim akşamı kameralar karşısına geçerek 'gitmeyeceğim' mesajı verdi.Ancak Kılıçdaroğlu'na istifa etmesi yönünde çağrılar çoğalarak büyüyor. Muhalif kesimden çoğalarak gelen çağrılara son olarak Sözcü TV sunucusu Fatih Portakal'dan destek geldi.Portakal sunduğu ana haber bülteninde CHP Genel Başkanı'na istifa çağrısında bulundu. Sert ifadeler kullanan Portakal, Kılıçdaroğlu'nu 'Her seçime giriyorsunuz ve kaybediyorsunuz' ifadeleriyle eleştirdi.Kılıçdaroğlu'na 'Git torunlarınla ilgilen' sözleriyle tepki gösteren Portakal şu ifadeleri kullandı:'Artık siz bu partiden gitmelisiniz ve siz yerel seçimde o seçimde, bu seçimde diyerek ertelememeniz gerekiyor ve bir kan değişikliğine ihtiyaç var. Bakınız seçime giren değil kazanan bir lider olmanız gerekiyor artık. Her seçime giriyorsunuz ve kaybediyorsunuz. Bu önemli bir seçimdi sizin için ve bu önemli seçimi kaybettikten sonra bir daha şansınızın olmaması gerekiyor. Sizin ayrılıp çocuklarınıza eşinize, torunlarınıza vakit harcamanız gerekiyor. Başka insanlara bu koltuğu vermeniz gerekiyor.'