Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret için ilk talimatı verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haziran ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması yönünde talimatını verdi.

Asgari ücrete ara zam yapılacak. İşçi, işveren ve hükümetten oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni hükümetin kurulması sonrası toplanacak.



Yıl başında hem TL hem de döviz bazlı rekor kıran asgari ücret Temmuzda yeni rekorunu kıracak. Öte yandan asgari ücret üzerindeki maaşlar için de vergi düzenlemesi ile bütün çalışanların gelirleri artırılacak. İşte yeni döneme damga vuracak düzenlemelerin detayları ve brüt-net asgari ücret hesaplama tabloları...



14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı Meclis ve komisyonlarda büyük çoğunluğu ele alırken, 28 Mayıs seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi sonrası güven ve istikrar mesajları dikkat çekti. Gözler yeni Kabine'nin kurulması sonrası başta asgari ücret, emekli ve memur zammı olmak üzere yapılacak düzenlemelere çevrildi.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yeni asgari ücretin tespiti için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yetkilileri bir süredir çalışmalarını devam ettiriyordu. Yeni Kabine'nin belli olmasından sonra asgari ücrete ara zam için düğmeye basılacak.



ASGARİ ÜCRET BELİRLEME TAKVİMİ





YSK kesin sonuçları açıklayacak



Kabine'nin belirlenmesi ve yemin süreci



Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak



3 veya 4 toplantı yapılacak



​Uzlaşma sonucu ortaya çıkan rakam Başkan Erdoğan'ın onayına sunulacak



YENİ ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENECEK





Yeni asgari ücret için 500 dolar kritik eşik olarak belirlenecek.

Asgari ücret için 6 aylık enflasyon rakamları önemli bir kıstas olacak.

Net asgari ücrete ara zam tutarı refah payı ile belirlenecek.



REFAH PAYI NEDİR?



Refah payı (Ek zam) burada sosyal devlet anlayışı çerçevesinde milli gelir artışlarının tabana yayılması için maaşların enflasyonun üzerinde verilen zam oranını ifade ediyor.



BÜTÜN MAAŞLAR HEM ENFLASYON FARKI HEM DE REFAH PAYI İLE BELİRLENECEK



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret, emekli ve memur Temmuz zammı için refah payı müjdesini verdi. Erdoğan, toplumun her kesiminin alım gücünün artırılacağının altını çizerken, hem enflasyon farkı hem de refah payı ile maaşların artacağını ifade etti.



YENİ KABİNE İÇİN 2 HAZİRAN TARİHİ ÖNE ÇIKIYOR



Yüksek Seçim Kurulu'nun birkaç gün içerisinde kesin sonuçları açıklaması ve 2 Haziran Cuma gününe kadar yeni Kabine'nin belli olması bekleniyor.



ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANACAK



Yeni Kabine'nin belli olması sonrası Asgari Ücret Tespit Komisyonu, hükümetin çağrısıyla toplanacak. Komisyon 5'er kişilik ekipler şeklide toplamda 15 kişi olacak şekilde işçi, işveren ve hükümetten oluşuyor. Karar oy çokluğu ile alınabiliyor. Toplamda 3 veya 4 toplantı sonrası yeni rakam belli olacak. Haziran ayı içerisinde her tarafın bir kez ev sahipliği yapacağı ve her hafta bir toplantı ile bir rakamda uzlaşılması bekleniyor.



1. ADIM ALIM GÜCÜ ARTACAK, 2. ADIM ALIM GÜCÜ KORUNACAK



Yeni dönemde enflasyonu baskılayıcı tedbirler alınacak ve artan alım gücü korunacak. Atılacak adımlarla hem enflasyonda düşüş hızlanacak hem de alım gücü yükselecek. 2 yıl içerisinde enflasyonun tek haneye inmesi hedefleniyor.



TEMMUZ ZAMMI 4 MADDE DE ŞEKİLLENECEK



Enflasyon farkı ve refah payı ile maaşlar belirlenerek alım gücü yükseltilecek

Maaşlara vergi düzenlemesi yapılarak çalışanların gelirleri artırılacak

Büyümeden taviz vermeden enflasyonu baskılayıcı tedbirler alınacak ve artan alım gücü korunacak. Sosyal devlet anlayışını güçlendiren yasal düzenlemeler yapılacak.

Artan milli gelir artışlarını tabana yayacak yeni düzenlemeler için Başkan Recep Tayyip Erdoğan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na talimatını verdi. Yapılacak düzenlemeler asgari ücret, emekli ve memurlar başta olmak üzere hemen her kesimin alım gücünü artıracak.



İŞTE RAKAMLARLA 2022 YILINDA UYGULANAN ASGARİ ÜCRET



Asgari ücret önce Ocak 2022'de yüzde 50,5 artışla 2.825,90 TL'den 4.253,40 TL oldu. Bu zam oranı yarım asrın en büyük artışı olurken, küresel enflasyonun çalışanların alım gücünü tahrip etmesi sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla asgari ücrete Temmuz zammı yapıldı. Asgari ücret Temmuz ayında yaklaşık yüz 30 artışla net 5.500,35 TL oldu. Temmuz sonrası asgari ücret brüt 6.471 TL olarak uygulandı. Bu dönemde asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise bir işçi için 7.603,43 TL oldu. Bunun 6.471 lirasını brüt asgari ücret, 1.003,1 TL'sini sosyal güvenlik primi, 129,42 TL'sini işveren işsizlik sigorta primi oluşturdu.



OCAK 2023'TE ÇİFTE REKOR KIRDI



Asgari ücret Ocak 2023'te Başkan Erdoğan'ın son dokunuşuyla Temmuz 2022'ye göre yüzde 54,7, Ocak 2022'ye göre yüzde 100 artışla net 8506 TL olarak belirlendi. 2022 yılı enflasyonu yüzde 64,27 olarak kayıtlara geçerken, asgari ücretteki 1 yıllık artışın enflasyon rakamlarının çok üzerinde olması dikkat çekti.



ÇALIŞANLARIN MAAŞLARINA VERGİ AYARI GELİYOR



Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılamasının yanında çalışanların maaşlarına vergi ayarı yapılarak alım gücünün artırılması hedeflenecek. Yeni düzenleme ile beraber ücretler üzerindeki vergiler yeniden belirlenerek çalışanların gelirlerini artırıcı uygulamalar hayata geçirilecek. Burada işçi tarafını temsilen TÜRK-İŞ ve işveren tarafını temsilen TİSK'in görüşleri alınarak taslak çalışmalar yapılıyor.



Bu düzenlemeyi Hazine ve Maliye Bakanlığı yürütüyor.



6 AYLIK ENFLASYON RAKAMLARI NE OLACAK?



Hem Merkez Bankası'nın beklenti anketi hem de ekonomistlerin beklentisine göre yeni asgari ücret için önemli bir belirteç olan 6 aylık enflasyon rakamlarının yüzde 20-23 arasında olması bekleniyor. 5 Haziran tarihinde TÜİK'in Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla 5 aylık enflasyon oranı netleşecek. Bu rakam da Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun masasında olacak.



ASGARİ ÜCRET TEMMUZ 2023'TE NE KADAR OLACAK?



Asgari Ücret Tespit Komisyonu haziran ayında toplanacak ve uzlaşma müzakerelerini yürütecek. Bakanlık şimdiden optimum asgari ücretin tespit edilmesi için TÜİK'in verilerine destek olacak anket ve benzeri saha çalışmalarını gerçekleştiriyor.



500 DOLAR ASGARİ ÜCRET PAZARLIKTA ALT SINIR OLACAK



Asgari ücret tespit edilirken, işçi tarafını temsilen TÜRK-İş talep ettiği rakamı, TİSK verebileceği rakamı belirtecek. Taraflar ellerindeki verileri masaya yatıracak. Hükümet burada hakem rolü üstlense de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Çalışanlar enflasyona ezdirilmeyecek, alım gücü artırılacak' talimatıyla işçiye daha yakın taraf olacak. Yeni dönemin anahtarı sosyal devlet anlayışının güçlendiği ve milli gelir artışlarının tabana yayılması olacak.



ASGARİ ÜCRET DOLAR BAZINDA YENİ REKORUNU KIRACAK



Refah payı ile dikkate aldığımızda asgari ücret zammı için birinci seçenek olarak yüzde yüzde 30 zam formülü ortaya çıktı. Asgari ücrete temmuz ayında yüzde 30 zam yapılması durumunda net ücret 11.058 TL brüt ücret ise 13.010 TL olacak. Asgari ücrete geçen yıl temmuz zammı da yaklaşık yüzde 30 civarında olmuştu.



Asgari ücrete temmuz ayında yüzde 35 zam yapılması durumunda net ücret 11.475 TL brüt ücret ise 13.500 TL olacak. Bu durumda Temmuz ayında emekli ve memur maaşlarına Ocak 2023 döneminde verilen refah payına benzer bir uygulama söz konusu olacak.



GELİR VE DAMGA VERGİSİ KALDIRILDI



Geçtiğimiz dönemde yaklaşık 1,5 yıl önce asgari ücret üzerinden gelir ve damga vergisi kaldırıldı. Ayrıca bütün çalışanlarının maaşlarının asgari ücret kadar ki kısmından da bu vergiler kaldırıldı. Böylece işçinin yanında işverenin de elini rahatlatan büyük bir gelişme yaşandı.



BÜTÜN ÇALIŞANLARIN MAAŞLARINDAKİ VERGİ DIŞI TUTAR YÜKSELECEK



Türkiye'de çalışanların yüzde 38'ini asgari ücretliler oluşturuyor. Asgari ücret artışları tüm çalışanların gelirlerini dolaylı yoldan da etkiliyor. Asgari ücretin artmasıyla birlikte, bütün çalışanların vergi dışı bırakılacak kazanç tutarı da artacak. Daha açık ifadeyle maaşını asgari ücretten yüksek alanların da hem maaşları yükselecek hem de brüt maaşları üzerindeki vergi dışı kalan tutarın artmasıyla kazanç artacak.



ASGARİ ÜCRET 2023 İLE ÖDEMELER ARTACAK



2023 yılında sosyal güvenlik, çalışma yaşamındaki birçok parametre yeni asgari ücrete göre belirlenecek. Yeni asgari ücret ile beraber;



Sosyal güvenlik sisteminde prime esas kazanç alt, üst seviyeler



İdari para cezaları,



İşsizlik sigortasından ödenen en yüksek aylık,



Gelir testi sınırı,



65 yaş aylığı için gelir kriteri,



Gündelikçi için ödenen prim,



Bireysel emeklilik devlet katkısı tutarları da yeniden hesaplanacak.