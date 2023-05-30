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CHP’li İzmir Büyükşehir ve ilçe belediyelerinde cadı avı! CHP’li belediye çalışanından şok paylaşım

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İZDOĞA personeli ve aynı zamanda Menemen CHP üyesi olan Hayriye Çelik’in paylaşım şok etkisi yarattı. Çelik, İzmir Büyükşehir ve CHP’li ilçe belediyelerinde kendisi ve yakınları çalışıp, seçim sürecinde diğer siyasi partiye destek olanların tespit ettiklerini ve liste hazırladıklarını iddia ederek, “Yok öyle belediyede çalışıp hainlik yapmak. Acıma yok” diyerek o kişileri işten çıkartıp yerine seçimde gönüllü olarak CHP’ye çalışan partilileri alacaklarını ima etti. Çelik’e sosyal medyada büyük tepki yağdı.

CHP’li İzmir Büyükşehir ve ilçe belediyelerinde cadı avı! CHP’li belediye çalışanından şok paylaşım
Ekleme: 30.05.2023 - 17:11 Güncelleme: 30.05.2023 - 17:24 / Editör: Ozge Selin
CHP’li İzmir Büyükşehir ve ilçe belediyelerinde cadı avı! CHP’li belediye çalışanından şok paylaşım
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İZDOĞA personeli ve aynı zamanda Menemen CHP üyesi olan Hayriye Çelik'in paylaşım şok etkisi yarattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Delta Kafe çalışanı Çelik, yaptığı paylaşımda CHP'li İzmir Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri'nde çalışıp seçim süresi boyunca başka siyasi partilere destek olanları tespit etmek için cadı avı başlatıldığını ifade etti.

CHP’li İzmir Büyükşehir ve ilçe belediyelerinde cadı avı! CHP’li belediye çalışanından şok paylaşım

GİT DEVLET KURUMLARINDA ÇALIŞ

Çelik paylaşımında, 'Babası, annesi, abisi, ablası, kardeşi CHP ilçe belediyelerimizde ya da Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıp başka siyasi partiye koşturanların hepsinin listesini hazırlıyoruz. Acıma yok. Bizim gönüllü arkadaşlarımızın hakkını yedirmeyeceğiz. Onlara yok öyle hem belediyede çalışıp hem hainlik yapmak. Madem bu partiyi sevmiyorsun, belediyesine de tenezzül etme. Git devlet kurumlarında çalış' yazması büyük tepki çekti.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Çelik'in paylaşımına sosyal medyada vatandaşlar çok sert tepki gösterdi. Bozoklu Tamer, 'Bunlar azdı. Başlarına büyük bela alacaklar' derken, Dosdoğru isimli Twitter kullanıcısı, 'Sinirimden kendimi yiyorum. Bunları böyle konuşturuyorlar ya' diye yazdı. Adem Payabıyık, 'Tek çaresi var. Bu beceriksiz Tunç Soyer'den İzmir Büyükşehir Belediyesi alınmalı. Ya da kayyum atanmalı. İzmir'e kayyum istiyoruz. Ülkemde bu kadar kalitesiz bir şehir istemiyorum. Yapamıyorlarsa kayyum atansın' diye yorumda bulundu. Owl1453 isimli kullanıcı, 'Sizin bu yaklaşımınız alenen suçtur. Gereğinin yapılacağını devletimiz sizin gibi bakış açısını yok edecektir' dedi.

CHP’li İzmir Büyükşehir ve ilçe belediyelerinde cadı avı! CHP’li belediye çalışanından şok paylaşım

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CHP’li İzmir Büyükşehir ve ilçe belediyelerinde cadı avı! CHP’li belediye çalışanından şok paylaşım
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