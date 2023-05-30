  • USD: 20,31 - 20,35
  • EURO: 21,76 - 21,80
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu
%52,16

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

%52,16

27.580.965 Oy
%47,84

KEMAL KILIÇDAROĞLU

%47,84

25.300.624 Oy

Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Milli elektrikli trenin üçüncü seti raylara iniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, tüm testleri başarıyla tamamlanan Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ) tarafından üretilen yerli ve milli elektrikli trenin iki setinin geçen ay TCDD Taşımacılık AŞ’ye teslim edildiğini, 27 Mayıs’ta Adapazarı-Gebze arasında ilk seferine başladığını kaydetti.

Ekleme: 30.05.2023 - 15:39 Güncelleme: 30.05.2023 - 15:44 / Editör: Ozge Selin
Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Milli elektrikli trenin üçüncü seti raylara iniyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, milli elektrikli trenin üçüncü setinin fabrika testlerinin devam ettiğini belirterek, 'Bu yılın 3. çeyreğinde yolcu taşımacılığına hazır hale getirilmesi planlanıyor.' ifadesini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Milli elektrikli trenin üçüncü seti raylara iniyor



Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, tüm testleri başarıyla tamamlanan Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ) tarafından üretilen yerli ve milli elektrikli trenin iki setinin geçen ay TCDD Taşımacılık AŞ'ye teslim edildiğini, 27 Mayıs'ta Adapazarı-Gebze arasında ilk seferine başladığını kaydetti.

Vatandaşların milli elektrikli trene yoğun ilgi gösterdiğinin altını çizen Karaismailoğlu, bu trenin konforuyla fark yarattığını dile getirdi.

Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Milli elektrikli trenin üçüncü seti raylara iniyor

Karaismailoğlu, Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinde çalışabilmesi için gerekli olan TSİ sertifikasına sahip olan setlerde yolcu konforunun ön plana alınarak üretildiğini vurguladı. Karaismailoğlu, milli elektrikli trenin saatte 160 kilometre hızla hizmet verdiğini belirterek, 'Milli elektrikli trenin üçüncü setinin fabrika testleri devam ediyor, bu yılın 3. çeyreğinde yolcu taşımacılığına hazır hale getirilmesi planlanıyor. Yakında raylara indirilerek, yolcularımıza hizmet verecek. Diğer setlerin montaj işlemleri de sürüyor.' değerlendirmesinde bulundu.

Milli hızlı trenin, 2025 yılında yolcu taşımaya başlaması hedefleniyor

Öte yandan, Milli Elektrikli Tren seti projesinde elde edilen teknik bilgi birikimi ile saatte 225 kilometre hıza sahip olacak Milli Elektrikli Hızlı Tren seti tasarım çalışmalarının da tamamlanma aşamasına geldiğini kaydeden Karaismailoğlu, tasarım sürecinin yüzde 90'ının sonuçlandığını bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Milli elektrikli trenin üçüncü seti raylara iniyor

Karaismailoğlu, milli hızlı tren projesinin ilk prototip montajının 2024 yılı başında başlamasının öngörüldüğünü belirterek, '8 vagonlu olarak üretilecek milli hızlı trenin, 2025 yılında yolcu taşımacılığına verilmesi hedefleniyor.' ifadesini kullandı.



GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
CHP’li İzmir Büyükşehir ve ilçe belediyelerinde cadı avı! CHP’li belediye çalışanından şok paylaşım
İmamoğlu'nun pazartesi manipülasyonu boş çıktı... Vatandaş parasını çekti, İmamoğlu'na tepki gösterdi
RTÜK seçim sonrası harekete geçti: Altı kanala inceleme başlatıldı
İzmir yine yağmura teslim
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...
Kaftancıoğlu'dan Gezi vandalizmli 'ayaklanma' paylaşımı
YSK Başkanı, 14 Mayıs seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı
Başörtülü kadınları hedef almıştı! Doktor Özgün Kaleoğlu, açığa alındı
Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ndeki afişi indirildi
Eskişehir’de CHP ve HDP üyeleri, AK Parti il binasına giden kadına saldırdı
Kadri Gürsel seçimin faturasını Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'e kesti: Kılıçdaroğlu kazanamaz propagandası yaptılar
Muhalefetin hezimeti sonrası akıllardaki tek soru: Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu bırakacak mı? İngiliz Reuters yazdı…
Gürsel Tekin CHP Genel Başkanlığı'na talip: Kılıçdaroğlu çekilirse aday olacağım
Ankaralılardan Mansur Yavaş'a sel tepkisi: Başkent İstanbul'a döndü!
RTÜK harekete geçti: Fox TV'de skandal 'sokak' çağrısı! 'Demokrasi sandıktan ibaret değildir'
Ne vekil olabildiler ne de makam hayaline kavuşabildiler... Koltuk da gitti makam da...
Başkan Erdoğan seçim zaferi sonrası A takımını topluyor! İşte masadaki başlıklar
Rusya Ukrayna savaşında son dakika | Moskova'ya İHA'lı saldırı!
Mehmet Akif Hamzaçebi'den Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı
Başkan Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı için güçlü adım: Milyonları ilgilendiren adımlar hızla atılacak
O ilde kuvvetli yağış etkili olacak! Bugün hava nasıl olacak?

O ilde kuvvetli yağış etkili olacak! Bugün hava nasıl olacak?

Dünyada sadece Türkiye'de görülüyor: Herkes görmek için bölgeye akın ediyor

Dünyada sadece Türkiye'de görülüyor: Herkes görmek için bölgeye akın ediyor

Bu tarla Türk tarımına damga vuracak

Bu tarla Türk tarımına damga vuracak

Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Milli elektrikli trenin üçüncü seti raylara iniyor

Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Milli elektrikli trenin üçüncü seti raylara iniyor

Kayseri'de bir grup küçük kızı alkol masasında oynattı

Kayseri'de bir grup küçük kızı alkol masasında oynattı

Türkiye’de bir ilk: Dev tesiste sona gelindi artık kendimiz üreteceğiz

Türkiye’de bir ilk: Dev tesiste sona gelindi artık kendimiz üreteceğiz