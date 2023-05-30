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AK Parti Meclis Grup Yönetimi belli oldu

Son dakika haberi... Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni bir döneme girerken AK Parti Meclis Grup Yönetimi de belli oldu. Özlem Zengin, Leyla Şahin Usta, M. Emin Akbaşoğlu, Bahadır Yenişehirlioğlu Grup Başkanvekili olacak. Sivas Milletvekili Abdullah Güler AK Parti Grup Başkanı olacak.

AK Parti Meclis Grup Yönetimi belli oldu
Ekleme: 30.05.2023 - 21:15 Güncelleme: 30.05.2023 - 21:46 / Editör: Ozge Selin
AK Parti Meclis Grup Yönetimi belli oldu
Son dakika haberi... Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni bir döneme giriyor. Yeni dönemde partilerin de grupları belli olmaya başladı. İlk belli olan grup AK Parti oldu.

AK Parti Meclis Grup Yönetimi belli oldu

AK PARTİ MECLİS GRUP YÖNETİMİ BELLİ OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde MYK üyeleri ile bir araya geldi. Toplantı yaklaşık 4 saat sürdü. Öncelikli olarak seçim sonuçları ele alındı.

AK Parti Meclis Grup Yönetimi belli oldu

AK PARTİ GRUP BAŞKANI ABDULLAH GÜLER

Tüm bunların devamında AK Parti yeni dönemde Meclis'te temsil edecek Grup Başkanvekilleri de MYK Toplantısının gündemindeydi. Bazı isimler üzerinde anlaşmaya varıldı. Öncelikli olarak yeni Grup Başkanı olarak Abdullah Güler'in ismi belirlendi.

AK Parti Meclis Grup Yönetimi belli oldu

Güler'in yanı sıra eskiden de Grup Başkanvekili olan Özlem Zengin ile M.Emin Akbaşoğlu yeni dönemde de kendi gruplarında AK Parti'yi temsilen Grup Başkanvekili görevlerini sürdürmeye devam edecekler.

AK Parti Meclis Grup Yönetimi belli oldu

MECLiS YÖNETiMiNDE 3 YENi iSiM!

Tüm bunların yanı sıra yeni eklenen isimler de oldu. Onlardan biri Leyla Şahin Usta. Esasen AK Parti içinde aktif olan Usta yeni dönemde Grup Başkanvekili olarak varlığını sürdürmeyi devam edecek.

AK Parti Meclis Grup Yönetimi belli oldu

Tüm bunların yanı sıra dikkat çeken bir diğer isim de eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ismi oldu. Onun da Grup Başkanvekili olarak görevlendirilmesine karar verildi.

AK Parti Meclis Grup Yönetimi belli oldu

BAHADIR YENİŞEHİRLİOĞLU GRUP BAŞKANVEKİLİ OLACAK

Belki de bu isimler arasında en dikkatleri çeken isim Bahadır Yenişehirlioğlu. Kendisi MYK'nın da kararı ile birlikte AK Parti Grup Başkanvekili olarak görev yapacak gibi duruyor.

İsimlerin belirlenmesi elbette ki önemli. Ama bunun için Meclis'te bir kapalı oylama gerçekleşecek. Oylama sonrasında söz konusu isimler Milletvekillerinin oyunu alarak görevlerine getirilmiş olacak.
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AK Parti Meclis Grup Yönetimi belli oldu
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