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YSK duyurdu: Seçim günü uygulanacak yasaklar belli oldu

14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi geri sayım sürerken seçim detayları da belli olmaya başladı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim günü uygulanacak yasakları açıkladı. Peki, seçim yasakları neler? Seçim yasakları ne zaman başlayacak? İşte merak edilen detaylar.

Ekleme: 3.05.2023 - 10:55 Güncelleme: 3.05.2023 - 10:56 / Editör: Ozge Selin
YSK duyurdu: Seçim günü uygulanacak yasaklar belli oldu
Seçimlere sayılı günler kala Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim gününde uygulanacak yasakları duyurdu. Buna göre, 14 Mayıs'ta saat 18.00'e kadar herhangi bir yayın organından seçim sonucuna yönelik tahmin içeren yorumlar yapılamayacak.

Yayın yasağı, saat 21.00'e kadar sürecek. Öte yandan seçim günü içki satışı yapılamayacak.

Karar şöyle:

298 sayılı Kanun'un 80'inci maddesi gereğince;

a) Oy verme günü saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçimler ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılmasının yasak olduğuna,

b) Saat 18.00 ile 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçimlerle ilgili olarak verilecek haber ve tebliğlerin yayınlanabileceğine,

c) Saat 21.00'den sonra bütün yayınların serbest olduğuna, ancak Yüksek Seçim Kurulunca gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebileceğine, 4- Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümlerin 28 Mayıs 2023 tarihinde de uygulanacağına,

5- Karar örneğinin; a) Adalet Bakanlığına, b) İçişleri Bakanlığına, c) Seçime katılma yeterliliği tespit ve ilân edilen siyasi parti genel başkanlıklarına,

ç) 'Sonuç' bölümünün, Yüksek Seçim Kurulu duyurusu olarak ilân edilmek üzere Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna, T.C. YÜKSEK SEÇİM KURULU Karar No: 2023/94 3 gönderilmesine,

d) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun www.ysk.gov.tr adresinde yayınlanmasına,

e) Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilmesine,

f) Resmî Gazete'de yayımlanmasına, 11.03.2023 tarihinde oy birliği ile karar verildi.
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