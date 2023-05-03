Üst üste 2. indirim! Benzin fiyatı ve motorin litre fiyatları ne kadar olacak?

Benzin ve mazot fiyatı için brent petrol doğrudan belirleyici olmaya devam ediyor. OPEC+ grubu üyesi 9 ülkenin aldığı kararlar, Fed'in izlediği politikalar ve Rusya'da, Çin'de yaşanan küresel gelişmeler ile benzin ve motorin fiyatları cephesindeki beklentiler değişiyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre akaryakıt fiyatları için yarından itibaren geçerli olmak üzere bir indirim daha bekleniyor.

Benzin ve mazot fiyatı için brent petrol doğrudan belirleyici olmaya devam ediyor. Dün itibariyle geçerli olmak üzere benzine indirim gelmişti. Yarın itibaren geçerli olmak üzere de motorine indirim bekleniyor.Küresel resesyon endişelerinin etkisiyle brent petrol fiyatında yaşanan düşüş sonrası akaryakıt fiyatları için 21 Nisan'da çifte indirim, 25 Nisan'da da motorin fiyatları için indirim, 2 Mayıs'ta benzin fiyatı için indirim gelmişti. Yarından itibaren de motorin fiyatları için bir indirim daha bekleniyor.Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için 21 Nisan tarihinde 0,91 TL'lik, 25 Nisan tarihinde 0,47 TL'lik indirim, 2 Mayıs tarihinde de 0,59 TL'lik bir indirim yapıldı. Yarından itibaren geçerli olmak üzere de 1,30 TL'lik bir indirim daha bekleniyor.Benzin fiyatı için 21 Nisan tarihinde 1,21 TL'lik indirim ve 29 Nisan'da 0,90 TL'lik bir indirim yapıldı. Bugün yeni bir indirim veya zam beklenmiyor.İstanbul 20,41 TLAnkara 20,76 TLİzmir 20,72 TL