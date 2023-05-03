Şehit yakınına küfür eden İYİ Partili Türkkan'a Kocaeli'de soğuk duş: Vatan haini Lütfü

Şehit yakına ettiği küfürle hafızalara kazınan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, seçim çalışmaları sırasında vatandaşın sert tepkisi ile karşılaştı. Kocaelililerin tepkisi karşısında neye uğradığını şaşıran Türkkan, “Terbiyesiz Lütfü. Şehit ailelerine küfür eden Lütfü. Senin de hesabın sorulacak. Vatan haini" sözleri üzerine arkasına bakmadan kaçtı.

Geçtiğimiz aylarda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'de yaptığı bir esnaf ziyareti sırasında, şehit ağabeyine küfür ettiği için gündem olan ve büyük tepki çeken İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Kocaeli'de vatandaşın sert tepkisiyle karşılaştı.Türkkan ve beraberindeki İYİ Partililer, Gebze Fırtına Trabzonsporlular Derneği'ne ziyarete giderken sokaktaki vatandaşların tepkisi karşısında neye uğradığını şaşırdı.Vatandaşlar Türkkan'a şu sözlerle tepki gösterdi:“Terbiyesiz Lütfü. Şehit ailelerine küfür eden Lütfü. Senin de hesabın sorulacak. Vatan haini Lütfü. Vatan hainleri. Yakışıyor mu bir delikanlıya küfür etmek. O şehit ailelerinin hesabı sorulacak Lütfü. Yanlış yoldasın Lütfü”