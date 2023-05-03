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Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'KAAN'a yönelik eleştirilere 'Ahmet Kaya'lı yanıt

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Muharip Uçağı KAAN’a karşı bazı kesimlerin söylemlerine tepki göstererek, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes için büyük bir gurur tablosu olması gerekirken birileri çıktı, 'Milli Muharip Uçağı bir savaş aygıtı, insanları öldürecek, insanlara karşı kullanılacak' gibi söylemlerde bulundu. Bunu uzun izah etmeye gerek yok. Ahmet Kaya herhalde bugünleri, bu insanları düşünerek söyledi: Nereden baksan tutarsız, nereden baksan ahmakça." dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'KAAN'a yönelik eleştirilere 'Ahmet Kaya'lı yanıt
Ekleme: 3.05.2023 - 14:43 Güncelleme: 3.05.2023 - 14:44 / Editör: Ozge Selin
Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'KAAN'a yönelik eleştirilere 'Ahmet Kaya'lı yanıt
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Muharip Uçağı KAAN’a karşı bazı kesimlerin söylemlerine tepki göstererek, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes için büyük bir gurur tablosu olması gerekirken birileri çıktı, 'Milli Muharip Uçağı bir savaş aygıtı, insanları öldürecek, insanlara karşı kullanılacak' gibi söylemlerde bulundu. Bunu uzun izah etmeye gerek yok. Ahmet Kaya herhalde bugünleri, bu insanları düşünerek söyledi: Nereden baksan tutarsız, nereden baksan ahmakça." dedi.
AK Parti’den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Akar, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğinin (ASKON) "İş Dünyası Buluşmaları"ndaki konuşmasında, savunma ve güvenlik konularına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı "İstikbalin Yüzyılı" töreninde Milli Muharip Uçağı KAAN ile Hürkuş'un tanıtımının yapıldığını hatırlatan Akar, şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes için büyük bir gurur tablosu olması gerekirken birileri çıktı, 'Milli Muharip Uçağı bir savaş aygıtı, insanları öldürecek, insanlara karşı kullanılacak' gibi söylemlerde bulundu. Bu açıklamaların ne çerçevesi ne önü ne arkası var. Gelişigüzel laflar. Bunu uzun uzun izah etmeye gerek yok. Ahmet Kaya herhalde bugünleri, bu insanları düşünerek söyledi: Nereden baksan tutarsız, nereden baksan ahmakça."
Bir ülkenin silahı kuvvetlerinin görevinin ülkesinin, vatandaşlarının, hudutlarının güvenliğini sağlamak olduğunu vurgulayan Akar, şunları söyledi:

"Bu görevi başka yerlere saptırmak gibi saçma sapan, ahmakça bir görüş olamaz. Bütün zamanlarda, mekanlarda ister tarihte ister günümüzde devletlerin iki temel görüşü var: Biri bekası, diğer refahı. Siz ekonomi ordusu, ülkenin daha müreffeh olması için çalışırken, silahlı kuvvetleri de güvenliğini sağlar, hudutlarını, hak ve menfaatlerini korur. Onun için de ordu adı verilen bir kuruluşa ihtiyacı var. Bu da tamamen uluslararası hukuka uygun, meşrudur. Bunun bu şekilde konuşulması çok yazık, son derece tutarsız, son derece ahmakça."

'Terörü kaynağında yok etme" stratejisi'

Mehmetçiğin terörle mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Akar, "Terörü kaynağında yok etme stratejisi ile faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin enselerinde. Irak’ın kuzeyinde teröristlerin kamp yerleri, barınakları, sığınakları tepelerine yıkıldı, yıkılmaya devam ediyor. Dün Irak'ın kuzeyinde örgütün sözde 2 elebaşı teslim oldu. Suriye sınırında da 3 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece Son on günde 40'a yakın terörist etkisiz hale getirildi." açıklamalarında bulundu.
Türkiye'nin başta Irak ve Suriye olmak üzere tüm komşularının hudutlarına, toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu dile getiren Akar, "Bunu tüm muhataplarımıza söylüyoruz. Bazı ülkeler binlerce kilometreden geliyor 'Burada bazı oluşumlar var, bizim milli hak ve menfaatlerimize tehdittir bunları burada yok edeceğiz' diyorlar. Yahu sana bu 5-10 bin kilometreden tehdit oluyor da benim burnumun dibinde, ben bunlara nasıl bigane kalır, nasıl müsaade ederim?" diye sordu.
Mehmetçiğin Suriye'nin kuzeyinde kurulmak istenen terör koridorunu parçaladığını da hatırlatan Akar, "24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar 37 bin 793 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.
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