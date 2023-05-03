Kaputu açınca hayatının şokunu yaşadı: Son anda fark etti böylesini daha önce hiç yaşamadı

Başakşehir’de yaşanan ilginç olay ekipleri alarma geçirdi. Aracına binmek üzereyken son anda bir cisim fark eden vatandaş kaputu açınca hayatının şokunu yaşadı. Otomobilin motor bölümüne giren yılan tüm uğraşlara rağmen çıkarılamadı. Çareyi itfaiyeyi aramakta bulan şoför daha sonra yılanın çıkarılmasıyla yoluna devam etti.

Olay, dün öğle saatlerinde Başakşehir'de meydana geldi. Otomobile binen sürücü, motor kısmında yılan olduğunu fark etti.Kendi imkanlarıyla yılanı çıkaramayan sürücü Evren 1. Oto Sanayi Sitesi'ne gitti. Yapılan tüm çabalara rağmen yılan çıkarılamadı.Bunun üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi.Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmalarının ardından, otomobilin motor bölümüne giren yılan çıkarıldı.Ekipler tarafından fileye konulan yaklaşık 1,5 metre boyundaki yılan doğal ortamına bırakılmak üzere götürüldü.