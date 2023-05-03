  • USD: 19,45 - 19,49
  • EURO: 21,47 - 21,51
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kandil'den sonra Demirtaş da destek açıkladı: Cezaevinden Kılıçdaroğlu için oy istedi

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na terör örgütü PKK'dan gelen desteğin ardı arkası kesilmiyor. PKK'nın dağ kadrosu Kandil'den her fırsatta Kılıçdaroğlu'na destek açıklarken, siyasi kolu HDP'nin eski Genel Başkanı, terör tutuklusu Selahattin Demirtaş da bu kampanyaya katılmaktan geri kalmadı. Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Benim oyum sizedir" ifadelerini kullanarak Kılıçdaroğlu'na cezaevinden destek mesajı yayımladı.

Kandil'den sonra Demirtaş da destek açıkladı: Cezaevinden Kılıçdaroğlu için oy istedi
Ekleme: 3.05.2023 - 23:37 Güncelleme: 3.05.2023 - 23:52 / Editör: Ozge Selin
Kandil'den sonra Demirtaş da destek açıkladı: Cezaevinden Kılıçdaroğlu için oy istedi
Terör örgütü PKK'nın, Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek kampanyası devam ediyor. PKK'nın siyasi kolu HDP'nin eski Genel Başkanı Selahaddin Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdi. Demirtaş 'Benim oyum sizedir' ifadeleriyle cezaevinden yayımladığı mesajla Kılıçdaroğlu'na destek kampanyasına katıldı.

İlk iş HDP'ye gitmişti

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin ortağı olduğu Yedili Masa, cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu göstermişti. CHP lideri, adaylığının ilanı sonrası ilk iş olarak HDP'yi ziyaret ederek 'Herkesle kucaklaşacağız' mesajı vermişti. PKK elebaşları ise Kemal Kılıçdaroğlu'na destek mesajları verip 'Cumhuriyet'i yıkacağız' açıklamaları yapmıştı

Kandil'den sonra Demirtaş da destek açıkladı: Cezaevinden Kılıçdaroğlu için oy istedi

Kandil Kılıçdaroğlu diyor

Terör örgütü PKK elebaşı Cemil Bayık, PKK'nın yayın organında yaptığı konuşmada, Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na destek vermiştir. Bayık, MİT ve TSK operasyonlarına karşı destekledikleri Kılıçdaroğlu'nun adaylığı üzerinden sandıkta cevap verileceğini söylemişti.

GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde 'Abdullah Öcalan' sloganları atan 2 kişi gözaltında
AK Parti'li Dağ: Günlük petrol tüketimimiz 850 bin varil
MİT'ten sınır ötesi operasyon! PKK/KCK'nın kilit ismi etkisiz hale getirildi
Başkan Erdoğan: Çok daha büyük başarılara beraber imza atacağız
Başkan Erdoğan'ın o sözleri devrimi başlattı! Kentsel dönüşüm bugüne nefes yarına umut oldu
Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na cevap!
Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce adaylıktan çekilme şartını açıkladı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Twitter'da kural ihlali! 1 saat içinde 2 kez profil resmini değiştirince mavi tikinden oldu .
Hamza Dağ’dan Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Kandil’i koruma çabası utanç verici
Yeni füze İsrail'i salladı! Mossad ajanları apar topar Türkiye'ye geldi
Bakan Bozdağ: Kılıçdaroğlu'na oy vermek istikrarsızlığa oy vermektir
İlk turda Erdoğan: Bay Kemal’e dokuz puan fark
Kandil'den sonra Demirtaş da destek açıkladı: Cezaevinden Kılıçdaroğlu için oy istedi
Bakan Varank'tan Akşener'e papatya çayı göndermesi: Tarlasını yese siniri geçmeyecekmiş gibi konuşuyor
Fed faiz kararı açıklandı! Mayıs 2023 Fed kararı ve açıklaması ile piyasalar yön bulacak
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Selahattin Demirtaş'a selam!
ABD'nin kendisine yasak koyduğunu belirten Soylu: Benim bir tane malım var o da FETÖ
HDP Eş Başkanı Pervin Buldan: Seçimlerden sonra Demirtaş cezaevinden çıkacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefete Trabzon'dan yüklendi: Mandacı Kemal ve saz arkadaşlarını tarihin tozlu raflarına atacağız
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Kandil ve FETÖ ağzıyla konuşanlar açıktan Kılıçdaroğlu'na destek veriyor
Meteoroloji'den 22 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji'den 22 il için sarı kodlu uyarı

Avrupa'da birinci dünyada üçüncü: Vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacak! İşte Yeni Zigana Tüneli özellikleri

Avrupa'da birinci dünyada üçüncü: Vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacak! İşte Yeni Zigana Tüneli özellikleri

Üst üste 2. indirim! Benzin fiyatı ve motorin litre fiyatları ne kadar olacak?

Üst üste 2. indirim! Benzin fiyatı ve motorin litre fiyatları ne kadar olacak?

Kaputu açınca hayatının şokunu yaşadı: Son anda fark etti böylesini daha önce hiç yaşamadı

Kaputu açınca hayatının şokunu yaşadı: Son anda fark etti böylesini daha önce hiç yaşamadı

Sırbistan’da bir ilkokulda silahlı saldırı

Sırbistan’da bir ilkokulda silahlı saldırı

Yıllarca terörle anılıyordu: Kato Dağı'na turist ziyareti

Yıllarca terörle anılıyordu: Kato Dağı'na turist ziyareti