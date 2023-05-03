İçişleri Bakanlığı Akit'teki yangınla ilgili İBB'ye müfettiş gönderdi

İçişleri Bakanlığı'nın İBB İtfaiyesi'nin İstanbul Küçükçekmece'de bulunan Yeni Akit binasında çıkan yangını kasten söndürmediği iddiası üzerine İBB'ye müfettiş gönderdiği öğrenildi. Üç gün boyunca söndürülemeyen yangınla ilgili İBB İtfaiye Daire Başkanlığı hakkında soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı.

27 Nisan günü Akit Medya Grubu'nun da bulunduğu İstanbul Küçükçekmece'deki iş merkezinin alt katında bulunan halı atölyesinde yangın çıkmış, giderek büyüyen yangın üçüncü günün sonunda tamamen kontrol altına alınabilmişti.Yangının ardından olay yerindeki itfaiye görevlilerinin yangına kasten müdahale etmediği ileri sürülmüştü.İddialara ilişkin görüntülerin de ortaya çıkmasının ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakanlığın, İBB İtfaiye Daire Başkanlığı'na müfettiş görevlendirmesi yaptığı öğrenildi. Yangınla ilgili İBB itfaiyesine kasıt ve ihmal soruşturması yürütüleceği, olayın bütün boyutlarıyla araştırılacağı kaydedildi.