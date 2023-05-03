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Beyaz Gazete
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HDP'li Pervin Buldan: Selahattin de Figen de bütün arkadaşlarım cezaevlerinden çıkacaklar

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin Eş Başkanı Pervin Buldan, Kocaeli'nde düzenlenen mitingde terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan HDP'lilerin 14 Mayıs seçimleri sonrasında cezaevinden çıkacağını söyledi. Geçtiğimiz günlerde de seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldıklarını duyuran Buldan, "Selahattin de, Figen de, Gülten de, Sebahat de, Ayla da bütün arkadaşlarım o cezaevlerinden çıkacaklar. Halkımızın gücüyle çıkacaklar. Seçimlerde elde edeceğimiz başarıyla çıkacaklar." dedi.

HDP'li Pervin Buldan: Selahattin de Figen de bütün arkadaşlarım cezaevlerinden çıkacaklar
Ekleme: 3.05.2023 - 01:17 Güncelleme: 3.05.2023 - 02:16 / Editör: Ozge Selin
HDP'li Pervin Buldan: Selahattin de Figen de bütün arkadaşlarım cezaevlerinden çıkacaklar
HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen mitingde hükümete tehditler savurdu. Terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan HDP'lilerin 14 Mayıs seçimleri sonrasında cezaevinden çıkacağını öne süren Buldan, 'Selahattin de, Figen de, Gülten de, Sebahat de, Ayla da bütün arkadaşlarım o cezaevlerinden çıkacaklar. Halkımızın gücüyle çıkacaklar. Seçimlerde elde edeceğimiz başarıyla çıkacaklar.' dedi.

'Selahattin de Figen de bütün arkadaşlarım cezaevlerinden çıkacaklar'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Buldan, 'Şimdi birkaç gündür bir şeye daha takmış. Neye takmış? Selo'ya takmış. Yatıyor, kalkıyor ‘Ben iktidarda olduğum sürece Selo cezaevinden çıkmayacak' diyor. Yahu 14 Mayıs'ta sen sandıktan çıkmayacaksın ki. ' ifadelerini kullandı. Konuşmasının devamında, '14 Mayıs'ta sen sandıktan çıkmayacaksın ama Selahattin de, Figen de, Gülten de, Sebahat de, Ayla da bütün arkadaşlarım o cezaevlerinden çıkacaklar. Halkımızın gücüyle çıkacaklar.' diyen Buldan, 'Seçimlerde elde edeceğimiz başarıyla çıkacaklar. Sana inat çıkacaklar, sen sandıkta kalacaksın. Sen tarihe özellikle bu ülkeyi bu hale getiren tek adam olarak geçeceksin. Ama biz tarih yazacağız.'
diye konuştu.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'den geçtiğimiz gün yapılan açıklamada, ' Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldık. Türkiye halklarını Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeye çağırıyoruz' denilmişti.

HDP'li Mithat Sancar, CHP'nin kanalı Halk TV'de, “Bir oy HDP'ye bir oy Kemal Kılıçdaroğlu'na” diyerek, Yedili Masa'nın seçimlerdeki Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na oy istedi.
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