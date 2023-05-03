HDP Eş Başkanı Pervin Buldan: Seçimlerden sonra Demirtaş cezaevinden çıkacak

14 Mayıs Genel Seçimleri öncesi 7'li koalsiyon ortağı ve PKK'nın siyasi uzantısı HDP, Kocaeli'nde bir miting düzenledi. HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, İzmit ilçesinde düzenlenen mitingde hükümete tehditler savurdu. Terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan HDP'lilerin 14 Mayıs seçimleri sonrasında cezaevinden çıkacağını öne süren Buldan, 'Selahattin de, Figen de, Gülten de, Sebahat de, Ayla da bütün arkadaşlarım o cezaevlerinden çıkacaklar. Halkımızın gücüyle çıkacaklar. Seçimlerde elde edeceğimiz başarıyla çıkacaklar.' dedi.'SELAHATTİN DE FİGEN DE BÜTÜN ARKADAŞLARIM ÇIKACAKLAR'Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Buldan, 'Şimdi birkaç gündür bir şeye daha takmış. Neye takmış? Selo'ya takmış. Yatıyor, kalkıyor 'Ben iktidarda olduğum sürece Selo cezaevinden çıkmayacak' diyor. Yahu 14 Mayıs'ta sen sandıktan çıkmayacaksın ki.' ifadelerini kullandı.14 MAYIS'I İŞARET EDEREK TEHDİT ETTİ!Konuşmasının devamında, '14 Mayıs'ta sen sandıktan çıkmayacaksın ama Selahattin de, Figen de, Gülten de, Sebahat de, Ayla da bütün arkadaşlarım o cezaevlerinden çıkacaklar. Halkımızın gücüyle çıkacaklar.' diyen Buldan, 'Seçimlerde elde edeceğimiz başarıyla çıkacaklar. Sana inat çıkacaklar, sen sandıkta kalacaksın. Sen tarihe özellikle bu ülkeyi bu hale getiren tek adam olarak geçeceksin. Ama biz tarih yazacağız.' diye konuştu.KILIÇDAROĞLU DESTEĞİYLE EL YÜKSELTTİLER!Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'den geçtiğimiz gün yapılan açıklamada, 'Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldık. Türkiye halklarını Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeye çağırıyoruz' denilmişti.HDP'li Mithat Sancar, CHP'nin kanalı Halk TV'de, 'Bir oy HDP'ye bir oy Kemal Kılıçdaroğlu'na' diyerek, Yedili Masa'nın seçimlerdeki Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na oy istedi.