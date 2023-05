Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefete Trabzon'dan yüklendi: Mandacı Kemal ve saz arkadaşlarını tarihin tozlu raflarına atacağız

Trabzon'da Yeni Zigana Tüneli Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Zigana Dağı'nı geçilmez olmaktan çıkartan yeni Zigana Tüneli, bölgemizin her alandaki kalkınmasının sembollerinden biri olacaktır." ifadelerini kullandı. Konuşmasının devamında muhalefete yüklenen Erdoğan, "İstiklal mücadelesini başlatanlar, mandacı Kemal ve saz arkadaşlarını 14 Mayıs'ta tarihin tozlu raflarına atacaktır." dedi. Kandil ve FETÖ'nün Yedili Masa'ya ayar verdiğini söyleyen Erdoğan, " Şehit Eren Bülbül'ün 14 Mayıs'ta gereken cevabı verecektir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:Bu şehri de bu ülkeyi de sevmek lafla olmaz. Boş vaatlerle yalanla dolanla sevmek asla olmaz. Sevme hizmetle olur. Sevmek, enerjiden savunmaya, kendi göbeğini kesmekle olur. Sevmek, 100 yıllık hasreti dindirmekle olur. Trabzon Kandil'den sevilmez, Pensilvanya'dan sevilmez, Londra'dan sevilmez, işte burada sevilir.Fatih'in torunları, 1453'ten rahatsızlık duyanlarla aynı masaya oturanlara cevabı 14 Mayıs'ta verecektir. İstiklal mücadelesini başlatanlar, mandacı Kemal ve saz arkadaşlarını 14 Mayıs'ta tarihin tozlu raflarına atacaktır. Şehit Eren Bülbül'ün, şehit Ahmet Çamur'un hemşehrileri 14 Mayıs'ta gereken cevabı verecektir. 14 Mayıs'ta yapılan işleri yarım bırakmadan, daha büyük hedeflere koşmaya söz mü Trabzon? Örgütçüsüyle, mandacısıyla, tefecisiyle bunları sandığa gömüyor musun Trabzon?Zigana Dağı'nı geçilmez olmaktan çıkartan yeni Zigana Tüneli, bölgemizin her alandaki kalkınmasının sembollerinden biri olacaktır. (Yeni Zigana Tüneli) Vakitten, akaryakıttan sağlayacağı faydalar yanında Karadeniz limanlarıyla ülkemizin güneyi arasında yeni bir soluk borusu açıyoruz. Masanın yaptığı tüm işleri üst üste koyun onla yüzle çarpın bir Zigana Tüneli etmez.Bay bay Kemal'in referansı ne? Acaba ne yapmış? Bay bay Kemal senin ne eserin var? Seni biz SSK Genel Müdürlüğü'nden tanırız.Trabzon'a 'İlk Evim' ile 2 bin 550 konut, 'İlk Arsam' ile 500 altyapısı hazır arsa vereceğiz. Trabzon'daki 6 millet bahçesinden 3'ünü tamamlayıp hizmete açtık. Trabzon Limanı'nı yeniledik. Yat limanını şehrimize kazandırdık. Kente 3 milyar liralık tarımsal destek verdik.Bizim için aslolan kazanılmadık gönül bırakmamaktır. Bu konuda sizlere güveniyorum gençler. Biz eserlerimizle konuşuyoruz.Tarihimizin hiçbir döneminde ilkesiz, pervasız bir muhalefetle karşılaşmadık. Güya her renkten partiyi bir araya getirerek masa kurdular. Altında gizli bir ortağı olduğu ortaya çıktı. Masanın altındaki ortak masanın üstüne çıktı. Kapının arkasında gizlenen ortakların olduğu ortaya çıktı. PKK elebaşları, FETÖ elebaşları bir yandan istikamet göstermeye başladılar.Geçmişte yaptıklarımızın yanında önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek taahhütlerimiz bulunuyor. Biz işte buyuz, hayal ederiz, planlarız ve yaparız. Bizimle icraatlarımıza hayalleri yetişemeyenler, öyle saçmalayıp gezer. Fındık üreticisini tahrik etmeye çalışırlar. Ömürlerinde çay bahçesine girmemişlerdir çay üreticisini tahrik etmeye çalışırlar. Yaşadıkları ülkeyi tanımadıkları için söylediklerinin bir kısmının yapıldığının farkında değiller. Ülkemizde siyasette her zaman ittifaklar olmuştur. Ama tarihimizin hiçbir döneminde bugünkü kadar ilkesiz bir muhalefet tablosuyla karşılaşmadık. Koalisyondaki genel başkanlardan biri oturup kalkarken, çıkan arbedede masanın altından üste çıktı.Masanın etrafındakilerin gerçek yüzü bu. Terör örgütlerinin ev sahibi edasıyla yaptığı açıklamalara kimse ses çıkarmıyor. Bir yanda ağzından milli görüşü düşürmeyen, bir yandan tüm değerleri çiğneyenler var. Bir yanda bizimle bir zamanlar yol yürüyenler var, diğer yanda onların omuzlarında bize ateş edenler var. Nasıl oluyorsa hepsi de aynı masa etrafında buluşmuş, bizim üzerimizden milletimize parmak sallıyor. Türkiye Yüzyılı hayalimize niye bu kadar tepki gösterdikleri anlaşıldı. Kandil'de olanların dini var mı, imanı var mı, bayrağı var mı?Tayyip Erdoğan'ın Bayraktar ailesine verdiği bir kuruş yoktur. Bay Kemal sıkıyorsa çık açıkla, yok. Yalan bunlarda ganimet, hesabını ödeyecekler.