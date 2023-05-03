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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sosyal Medya Paylaşımı Rekor İzlenme Aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan klip de Büyük Ankara Mitingi kadar ilgi gördü. “İşte yeni bir destan yazmaya hazırlanan Ankara!” notuyla paylaşılan klip 13 milyondan fazla görüntülenme aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sosyal Medya Paylaşımı Rekor İzlenme Aldı
Ekleme: 3.05.2023 - 12:58 Güncelleme: 3.05.2023 - 13:00 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sosyal Medya Paylaşımı Rekor İzlenme Aldı
Türkiye 14 Mayıs seçimlerine doğru hızla ilerliyor. Seçime 14 gün kala, 20 yıldır Türkiye için var gücüyle çalışan yollardan köprülere, savunma sanayinden sağlık sektörüne, tarımdan ticarete birçok alanda reformlar gerçekleştiren AK Parti hükümeti, Ankara'da düzenlediği miting ile rakiplerine gövde gösterisi yaptı. Mitinge ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan klip de Büyük Ankara Mitingi kadar ilgi gördü. “İşte yeni bir destan yazmaya hazırlanan Ankara!” notuyla paylaşılan klip 13 milyondan fazla görüntülenme aldı.

30 Nisan Pazar günü saat 15.00'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımları ile Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen Büyük Ankara Mitingi yüz binlerin katılımıyla büyük coşku ile gerçekleştirildi. Soğuk havaya rağmen 7'den 70'e herkes ellerinde bayraklarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladı. Coşkulu kalabalık mitingin son anına kadar alanı terk etmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sosyal Medya Paylaşımı Rekor İzlenme Aldı

“ŞARKILAR VE TEZAHÜRATLARLA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I KARŞILADILAR”
Tek hedefleri AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bulunduğu konumdan indirmek olan CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, Deva Partisi ve HDP'nin oluşturduğu 7'li masaya karşı Başken Millet Bahçesi'nde düzenlenen büyük Ankara Mitingine 7'den 70'e yüzbinlerce insan katıldı. Soğuk havaya rağmen saatler öncesinden miting alanına gelen coşkulu kalabalık, şarkılar ve tezahüratlarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sosyal Medya Paylaşımı Rekor İzlenme Aldı

KLİP DE MİTİNG KADAR İLGİ GÖRDÜ!
Birçok televizyon kanalında canlı olarak verilen Büyük Ankara Mitingi üzerinden günler geçmesine rağmen hala vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, “İşte yeni bir destan yazmaya hazırlanan Ankara!” notuyla sosyal medya hesabından paylaşılan klibi 13 milyondan fazla görüntülendi. Klipte mitinge katılan vatandaşların görüntüleri kullanılırken vatandaşların yüzlerindeki mutluluk ve heyecan izleyenleri büyüledi. Klibin altına yorum yapan Mehmet Ardıç, “Asıl destanı sen yazıyorsun, ümmetin umudu sensin, rabbim sana güç kuvvet versin” ifadelerini kullandı. Medya Adamı isimli sosyal medya kullanıcısı ise, “Seninleyiz Reis” derken Ayşe isimli kullanıcı da, “Seninle yeniden destan yazacağız Reis'im. Rabbim seni korusun muhafaza buyursun ömrünü bereketli kılsın başımızdan eksik etmesin Reis'im” şeklinde yorum yaptı. Mavi isimli sosyal medya kullanıcı da, “Doğru Zaman doğru adam yola devam” derken Tarık Yılmaz isimli sosyal medya kullanıcısı ise, “Reisim seninleyiz” yorumunu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sosyal Medya Paylaşımı Rekor İzlenme Aldı

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