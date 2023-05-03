Çöpten öyle bir şey çıktı ki: Kapağı açtığına bin pişman oldu
Bir okulun bahçesinde dolaşan müdür çöpten sesler geldiğini fark edince konteynerin kapağını açmak istedi. Kapağı açmasıyla çöpten aniden çıkan ayı, o sırada konteynerin yanında bulunan okul müdürünü korkuttu. Çöpü açtığına pişman olan müdürün kaçış anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Olay ABD'nin Batı Virginia eyaletindeki Nicholas ilçesinde bulunan Zela İlkokulu'nda meydana geldi.
Okul müdürü James Marsh, okul bahçesindeki çöp konteynerinin kapağında bulunan kilidi açtı.
Görüntülerde, kilidin açılmasıyla siyah bir ayının aniden konteynerden dışarıya atladığı görüldü.
Ayıyla göz göze gelen Marsh, konteynerin yanından panikle koşarak uzaklaştı.
Görüntülerde, ayının konteynerden çıktıktan sonra hızla bölgeden uzaklaştığı görüldü. Marsh ve kapıyı açan meslektaşı ise yaşanan olayı gülerek karşıladı.
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