Çöpten öyle bir şey çıktı ki: Kapağı açtığına bin pişman oldu

Bir okulun bahçesinde dolaşan müdür çöpten sesler geldiğini fark edince konteynerin kapağını açmak istedi. Kapağı açmasıyla çöpten aniden çıkan ayı, o sırada konteynerin yanında bulunan okul müdürünü korkuttu. Çöpü açtığına pişman olan müdürün kaçış anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.