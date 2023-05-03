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Beyaz Gazete
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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Selahattin Demirtaş'a selam!

14 Mayıs Genel Seçimleri'ne sayılı günler kala kirli pazarlık ve sözler de açığa çıkmayı sürdürüyor. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP, 7'li koalisyon cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na açık desteğini duyurmuştu. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün Adıyaman'daki mitinginde ortaklarına selam yolladı. Ekrem İmamoğlu, terör nedeniyle cezaevinde olan Selahattin Demirtaş posteri taşıyan bir HDP'liye "Ben Selahattin Demirtaş'a defalarca selam söyledim. Yine söylüyorum" dedi.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Selahattin Demirtaş'a selam!
Ekleme: 3.05.2023 - 21:49 Güncelleme: 3.05.2023 - 22:07 / Editör: Ozge Selin
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Selahattin Demirtaş'a selam!
Türkiye 14 Mayıs Genel Seçimleri 'nde sandık başına gidecek. Vatandaşlar cumhurbaşkanı ve milletvekili adayları için kararını verecek. Seçim sürecinde ise Türkiye tarihinin en kirli siyasi pazarlıklarına şahit olundu. Terör örgütü PKK ve Kandil uzantıları HDP üzerinden Türk siyasetini dizayn etmeye girişti.

HDP DESTEĞİNİ İLAN ETTİ İYİ PARTİ SES ÇIKARMADI!

HDP son olarak açık açık 7'li koalisyon cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini ilan etti. Bu destek ilanı sonrasında ise özellikle kendisini milliyetçi olarak tanımlayan İYİ Parti cephesinden hiç ses çıkmaması dikkatlerden kaçmadı.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Selahattin Demirtaş'a selam!

ADIYAMAN'DAKİ DİKKAT ÇEKEN SAHNE!

Öte yandan CHP Genel Başkanı ve 7'li koalisyon cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu bazı illerdeki mitinglere yanına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı da alarak gidiyor. İmamoğlu'nun Adıyaman'daki konuşmasında ise dikkat çeken bir sahne yaşandı.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Selahattin Demirtaş'a selam!

İMAMOĞLU'NDAN DEMİRTAŞ'A SELAM

HDP'lilerin doğu ve güneydoğu illerindeki Kılıçdaroğlu mitinglerindeki yoğunluğu göze çarparken bu kez Adıyaman'da bir HDP'linin Selahattin Demirtaş posteriyle en ön sıralarda yer aldığı görüntülendi. Demirtaş posterine kayıtsız kalamayan Ekrem İmamoğlu, terör destekçiliği nedeniyle cezaevinde bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı'na selam gönderdi.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Selahattin Demirtaş'a selam!

'DEMİRTAŞ'A DEFALARCA SELAM SÖYLEDİM'

İmamoğlu 'Selahattin Demirtaş'a selam söylüyorum sorun yok, onun adaletini diledik. Ben Selahattin Demirtaş'a defalarca selam söyledim, yine söylüyorum. Bize güveneceksin, herhalde güveneceksin. Selahattin Demirtaş'a adalet meselesiyle ilgili sözümü söyledim. Benim Gezi davasından arkadaşım yatıyor. Sadece Selahattin Demirtaş'a değil, bütün haksızlığa, hukuksuzluğa uğrayanlara adalet istiyoruz.' ifadelerini kullandı.
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