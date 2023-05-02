Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek saat 22.30'da başlayan Sürmanşet programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.İşte Osman Gökçek'in açıklamalarından önemli satırbaşları...İYİ PARTİ MİTİNGLERDE CILIZ'Mitingler çok önemlidir. O coşku, sevgi ve muhabbeti göstermesi açısından önemli verilerdir. Dikkat ediyor musunuz bilmiyorum İYİ Parti miting yapamıyor. Artık eskisi gibi miting yapabilmesi söz konusu değil. Bunun sebebi vatandaşın, İYİ Parti'ye bir kırmızı kart göstermesi diyebiliriz. O yüzden mesela şuan da Kılıçdaroğlu mitingler yapıyor, onun mitingleri de kendi seçmeni açısından DEVA, Gelecek, HDP, CHP iş birliğinde yapılan mitingler. İYİ Partililer de katılıyorlar buraya. Onlarla birlikte yaptığı için de Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitinglerinde bir kalabalık var. Buna yok diyemezsiniz ama İYİ Parti kendi yaptığı mitinglerde son derece cılız. Mitingler yapamıyorlar.'CHP'NİN VAN MİTİNGİNDE DEMİRTAŞ'A ÖZGÜRLÜK İSTEDİLER!“Dişe diş, kana kan seninleyiz...' teröristbaşının ismini söylüyorlar. Ben söylemek istemiyorum. CHP işte bu hale evrildi. Bakın bu görüntülere dikkat edin. CHP'de, Ekrem İmamoğlu'nun ve eşinin zafer işaretleri yaparak yapmış olduğu mitingim görüyoruz.Burada aslında gözükmesi gereken en önemli meselelerden birisi şu; Artık teröristbaşı Öcalan sloganları CHP'lilerin, İYİ Partililerin, DEVA Partililerin birlikte, ortak dediğimiz altılı masanın mitinglerinde bu şekilde söylenmeye başlandı ve şuan da orada HDP bayrakları sallanmaya başlandı. Böyle bir durumun içerisine maalesef CHP girmiş durumda. Bu bağırmaları kim yaptırıyor onlara? Hiç kimse... İşte bunlar, zaten onların seçmeni. Şuan da onlara destek verenler.Bu çok önemli bir görüntüdür. Yani, yarın buradaki gördüğünüz, teröristbaşı Öcalan'ı övenlerin, devlet kadrolarında belirli yerlere geldiğini göreceksiniz, iktidar oldukları zaman. Bu sloganla ilgili Ekrem İmamoğlu bir laf ediyor mu? Etmez... Mansur Yavaş laf eder mi? Etmez... Kemal Kılıçdaroğlu laf eder mi? O da etmez. Ama maalesef burada, bu mitinglerde bu söylentiler, bu iğrenç sloganlarında atıldığını görüyoruz.Bunların yapmış olduğu ‘zafer' işareti, Churchill'in yaptığı işaret ile aynı işaret değil. Aslında bunların yaptığı zafer işaretinin temeline inerseniz neyi görürsünüz biliyor musunuz? Devleti ikiye bölmenin planıdır bu. Yani aslında PKK terör örgütünün zafer işareti kullanmasının temelinde bu vardır. Yani, ikiye bölmek... O yüzden onu kullanmayı daha fazla isterler.Bugün, Dilek İmamoğlu o işareti yapanlardan bir tanesi olmuş. Çünkü bunlar HDP'den oy almak istiyorlar. HDP'ye bu anlamda bir yaklaşımda bulunmak, onlarla ilişkileri daha da sıcaklaştırmak istiyorlar.”PKK'LI TERÖRİSTTEN KÜSTAH SÖZLER!PKK'lı terörist Cemil Bayık'ın küstah sözleri hakkında konuşan Osman Gökçek, “Sanki, bir devletin, sözcüsüymüş gibi çıkıyorlar. Bu devlette siyaset yapıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nde sanki siyaset yaparcasına. PKK terör örgütünün elebaşları konuşma yapıyor. Bunlara bu zemini kim verdi? Kemal Kılıçdaroğlu verdi...” dedi.AVRUPA NEDEN KILIÇDAROĞLU'NU İSTİYOR?“Dış güçler neden Kemal Kılıçdaroğlu'nu istiyor? Birincisi, sınır ötesi operasyonların, Avrupa durmasını istiyor. Bunun sebebi şu; Biz orada PYD/YPG'yi vurduğumuz zaman, onlar diyorlar ki, ‘Bunlar DEAŞ'la mücadele ediyor.' DEAŞ'la mücadeleyi zayıflattığı için bizim onları vurmamızdan rahatsız olduklarını söylüyorlar. Ama yine MİT, muhteşem bir operasyonla DEAŞ'ın üst düzey yönetiminde olan birini daha etksizi hale getirdi. Türkiye, ‘YPG'yi de vururum, PYD'yi de vururum, DEAŞ'ı da vururum. Benim ülkemi tehdit eden herkesi vururum.' diyor. Ama Avrupa bunu istemiyor. O yüzden Avrupa, Kılıçdaorğlu'nu destekliyor. Gelelim ikinci konuya... Bizim Yunanistan'a karşı dik bir duruşumuz var. Bize yapmadıkları terbiyesizlik kalmadı. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu dik duruşundan Avrupa rahatsız. Yunanistan'a boyun eğelim istiyor Avrupa. Bu Avrupa bundan dolayı da Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. Üçüncüsü, biz Ermenistan ile Azerbaycan'ın savaş yaptığı dönemde, Azerbaycan'a destek verdik. Bizim Ermenistan'a karşı olmamızdan da rahatsızlık duyan bir Avrupa var. Sayın Cumhurbaşkanımız ne yapacaktı, Azerbaycan'ın yanında olmayıp? Hatırlar mısınız HDP'li Garo Paylan ne dedi? ‘Yanlış yapıyorsunuz.' dedi. Ermenistan'ı tutuyordu. Ermenistan'ı tutan HDP'liler gibi mi hareket edecektik? Şimdi o HDP'liler, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekler oldular. Yarın Azerbaycan ile Ermenistan arasında yine bir savaş olmuş olsa, Kemal Kılıçdaroğlu'nun dönemi olmuş olsa HDP destek veriyor buna, gidecekler Ermenistan'ın yanında olacaklar. Bu çok açık ortada. Bu yüzden Kemal Kılıçdaroğlu'nu istiyorlar. İşte bu saydığım tüm maddeler, Türkiye'nin güçsüzleşmesine yönelik. Bu noktada da Kılıçdaroğlu'nu destekliyorlar.”MANSUR YAVAŞ'TAN HDP GÜZELLEMESİ!“Sayın Mansur Yavaş, Selahattin Demirtaş'ın önceki konuşmalarını herhalde hiç izlemiyorsunuz. Selahattin Demirtaş, ‘Abdullah Öcalan'ın heykelini dikeceğiz.' diyordu. ‘PKK silahlı bir halk hareketi' diyordu. ‘Teröristbaşı Öcalan'ın en büyük projesi HDP'dir' diyordu. Siz hiç bu konuşmaları dinlememişsiniz. Demirtaş'ın belki ‘silah bırakılabilecek' noktasında ki bir konuşmasını almışsınız. Belki meclise tekrar gelir diye vatandaşa onu şirin göstermeye çalışıyorsunuz.Sayın Yavaş, şehit cenazelerinde ne diyeceksiniz, şehit ailelerine? Hangi yüzle geleceksiniz o cenazelere? ‘PKK bir silahlı halk hareketidir' diyen Selahattin Demirtaş'ı meclise sokup, ‘Belki silah bırakır diye onu destekledim.' diyebilecek misiniz, şehit annelerine?”ATATÜRK HAVALİMANI PROJESİNİN ALTINDAN CIA ÇIKTI!“Bu konuyu iki yerden değerlendirmek istiyorum. Birincisi, mekik, uzay gibi bu konularla ilgilenmek ve Kılıçdaroğlu... Bu bizi hakikaten çok güldürüyor. Sayın Kılıçdaroğlu, hiç uçmanıza, uzay mekiği ile uğraşmanıza gerek yok. Öncelikli olarak İzmir'in alt yapı sorununu çözmeyi öğrenin. Sonra mekik yaparsınız. Ankara'da 2-3 yılda bir tane köprü yapılıyor. Bunlar aslında 35 günde yapılabiliyordu. Siz bunları geliştirin. Veya çekirdek çitleyen eşek heykeli yerine, gençlerin yararlanabileceği merkezler, bilim merkezleri açılabilir. Bunlarla ilgilenin... Siz daha bunları çözemezken, uzay, mekik gibi, bunlarla uğraşabilecek kapasitede değilsiniz. Siz çağdaşlığı, video konferansla bağlantı yaparak, teknolojinin ne kadar geliştiğini, gençlere anlattığınız zaman bizleri güldüren bir lidersiniz. Teknoloji ile iç içeyiz dedi. Video konferans yaptı. Biz buna gülüyoruz.Bunun temelinde aslında başka bir şey var. Kandil'in desteklediği HDP'ye ve onunla birlikte hareket eden yurt dışı güçlerine aslında bir mesaj veriyor. ‘Ben İHA'lara ve SİHA'lara karşı olduğumu dedim size. İşte bu da bunun ispatı. Amerikan şirketinin birine, İHA'^lardan, SİHA'lardan vazgeçip burada bu merkezleri kurduracağım.' demek istiyor.”