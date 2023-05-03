Bakan Varank'tan Akşener'e papatya çayı göndermesi: Tarlasını yese siniri geçmeyecekmiş gibi konuşuyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Sayın Cumhurbaşkanı'mıza biliyorsunuz papatya çayı içmesini tavsiye etmişti. Ama o kadar sinirli konuşuyor ki bırakın papatya çayı içmeyi papatya tarlasını yese sanki Sayın Meral Akşener'in siniri geçmeyecekmiş gibi sert konuşmalar yapıyor.' dedi.Bakan Varank, Gaziantep'te 'Fırat Nehri-Gaziantep OSB Su İhale Hattı Projesi Kaynak Töreni'nde yaptığı konuşmada, kentte önemli projeler kazandırdıklarını anlattı. Varank, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin gelecek dönemde su ihtiyacının karşılanması için 55 kilometre öteden Fırat Nehri'nden su getirerek adeta Ferhat ile Şirin gibi bu OSB'yi suyla buluşturacaklarını söyledi.Gaziantep'in bölge ve ülke ekonomisi açısından önemli bir şehir olduğunu, üretim, istihdam ve ihracat üstleri arasında kentin yıldızının giderek parladığını aktaran Varank, 'Gaziantep'in yurt içi hasılası 20 yılda tam üç katına çıktı. İhracatı 2002 yılında 619 milyon dolarken bugün 11 milyar dolara yaklaştı. 17 katlık bir artıştan bahsediyoruz. Şunu gururla söyleyebiliriz. AK Parti hükümetleriyle Gaziantep'in ünü artık yurt dışına kadar ulaştı. Artık Gaziantep sanayisinin gücünü bilmeyen yok.' diye konuştu.Bakan Varank, bu gelişmelerin devletin sağladığı cömert imkanlarla gerçekleştiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:'Hükümetlerimiz döneminde Gaziantep'e 50 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak 2002 yılından bu yana Gaziantep'te KOBİ'lere büyük destekler sağladık. Organize sanayi bölgelerine 1,8 milyar liraya yakın kredi kullandırdık. Gaziantep'teki OSB sayısını ikiden altıya çıkardık. OSB'lerdeki istihdamsa neredeyse bizim dönemimizde beş katına çıktı. Kaynak törenini yaptığımız isale hattı ve Gaziantep OSB ilave alanlarına bugünün fiyatlarıyla 500 milyon liraya yakın kredi kullandırdık. Son 20 yılda düzenlediğimiz 3 bin 678 yatırım teşvik belgesiyle 102 milyar liralık sabit yatırımın ve yüz binin üzerinde istihdamın önünü açtık. İpek Yolu Kalkınma Ajansımız Gaziantep'te bugüne kadar kamu kurumlarımızın, mahalli idarelerimizin üniversitelerimizin, özel sektörümüzün ve sivil toplum kuruluşlarımızın 638 projesine destek verdi ve verdiğimiz destekler 700 milyon lirayı buldu.'Varank, büyük bir deprem felaketi yaşandığını, depremden sonra da devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu vurgulayarak, depremin en çok zarar verdiği İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde ekonomik hayatı ayağa kaldırmak için büyükşehir belediyesi, diğer bakanlıklar ve Valilik ile birlikte ciddi çalışmalar yaptıklarını kaydetti.Varank, deprem sonrası devreye aldıkları Cazibe Merkezi Programı ile bu bölgede daha nice yatırımları görmeye devam edeceklerini belirtti.Ülkenin geçmişte koalisyonlarla hiçbir yere gidemediğini aktaran Varank, şu değerlendirmelerde bulundu:'Türkiye'nin hak ettiği hizmetlerle yoluna devam edebilmesi için önümüzde önemli bir dönemeç var. 14 Mayıs'ta gerçekleştireceğimiz seçimler Türkiye'nin rotası, yatırım, üretim, istihdam ve ihracatta mı kalacak? Kendi kendimize yeten bir ülke olmayı başaracak mıyız? Yoksa kirli pazarlıkların gölgesi koalisyon tartışmaları bu ülkenin üstüne bir kabus gibi mi çökecek? Bunun kararını biz 14 Mayıs'ta vereceğiz. Bu ülke geçmişte koalisyonlarla hiçbir yere gidemedi. Koalisyon dönemleri, kaos ve kargaşadan yokluk ve sefaletten başka bu ülkeye hiçbir şey getirmedi. Eski Türkiye kalıntısı bir siyasetçi var. Kendisi bu aralar oldukça sinirli, ekranlardan izleyebiliyorum. Ama siniri nasıl geçer bilmiyorum. O kadar sinirli konuşmalar yapıyor ki, Meclis kürsüsünden sağa sola mermiler fırlatıyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza biliyorsunuz papatya çayı içmesini tavsiye etmişti. Ama o kadar sinirli konuşuyor ki bırakın papatya çayı içmeyi papatya tarlasını yese sanki Sayın Meral Akşener'in siniri geçmeyecekmiş gibi sert konuşmalar yapıyor. Ne diyor biliyor musunuz? Geçen gün vatandaşların en rahat ettiği dönem koalisyon dönemleriymiş. Yerseniz, Gaziantep burada. Gaziantepli sanayici o dönemleri gayet iyi biliyor. Meral Hanım bakanlık koltuğunda otururken bu ülkede terör kol geziyordu. Mafya ve medya siyaseti dizayn ediyordu. Milletimiz devalüasyonlarla bitmek bilmeyen krizlerle boğuşuyordu. Bunların şimdi yapmak istediği nedir biliyor musunuz? Türkiye'yi tekrar o günlere döndürmek, 90'lara döndürmek. Türkiye'yi medyaya, mafyaya, yokluğa, krizlere teslim etmek.'Bakan Varank, üretmenin derdinde olduklarını vurguladı.'Birileri hep bizim karşımıza dikildi ve öyle bel altı siyaset yaptılar ki hiçbir rasyonel cümle kurmadan, hiçbir fikir üretmeden, biz ak dediysek onlar kara dedi. Biz güzel dediysek onlar çirkin dedi. Yaptığımız her işi karalamaya çalıştılar' diyen Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:'Şimdi ben meydan meydan geziyorum. Vatandaşlarımıza soruyorum. Biz eğer onların aklıyla hareket etseydik, bu ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracak katma değerli üretimle bu ülkeyi kalkındıracak projeleri başarabilir miydik? Bakınız buraya neyle geldik? Türkiye'nin otomobiliyle geldik değil mi? İlk günden itibaren neler dediler hatırlıyor musunuz? 'Siz bizi kandırıyorsunuz. Bunun fabrikası nerede?' dediler. Temelini attık, bunlar, 'Fay üstüne fabrika kuruyorsunuz, bu fabrika bitmez.' dediler. Fabrikayı bitirdik, 'Bunun üretim bantları yok, siz bizi kandırıyorsunuz.' dediler. Arabalar yollara çıkmaya başladı. İşte Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı'mızın aracı burada. Dediler ki 'Siz bunu birkaç tane İtalya'dan getiriyorsunuz. Aslında üretimi burada yapmıyorsunuz.' O kadar cahiller ki o kadar üretimden anlamıyorlar ki Türkiye'den Türkiye'deki otomotiv endüstrisinden o kadar haberleri yok ki ben sonunda şuna kanaat getirdim. O kadar Türkiye'yi bilmiyorlar ki Gemlik'i İtalya'da zannediyorlar. Ama Gemlik, Bursa'da, Türkiye'de. İşte bu otomobil orada üretiliyor. Peki, samimiyetle soruyorum. Biz onların aklına uysaydık, şu anda Türkiye'nin otomobili olur muydu? Olmazdı.'Doğal gaz çalışmalarına da değinen Varank, 'Bakınız 'Karadeniz'de gaz arıyoruz.' dedik, 'Bulacağız.' dedik. 'İmkanlarımızı seferber ettik.' dedik. Dalga geçtiler mi bizle? 'Sürekli gaz buluyordunuz. Ne oluyor?' dediler mi? Gazı bulduk mu, bulduk. Karayla buluşturduk mu, buluşturduk. İşte bu ay vatandaşlarımız fatura ödemiyor. Bizimle dalga geçenler utanırlar mı, utanmazlar. Bir yıl boyunca 25 metreküp doğal gaz hanelerde bedava olacak. İşte biz bulduğumuz refahı vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Ama bunların aklına uysaydık gaz keşfedebilir miydik, keşfedemezdik.' ifadelerini kullandı.14 Mayıs'tan sonra da yollarına aynı kararlılıkla devam edeceklerine dikkati çeken Varank, şu değerlendirmede bulundu:'Gazı keşfettik, TOGG'umuzu yaptık, İMECE'mizi uzaya gönderdik. TCG Anadolu'yu işte denizlerimizde yüzdürüyoruz. Bunlar sadece örnekler. Şu 21 yılda yaptıklarımızı sıralasak, saymakla bitmez. O kadar bel altı çalışıyorlar ki, bakınız Gabar'da Türkiye'nin mevcut üretiminden daha fazla bir petrol keşfi yaptık. Ama arkadaşlarımızla konuştuk dedik ki ya bunlar o kadar bunun aleyhine konuşacaklar ki acaba seçim öncesinde bunu açıklamasak mı? Şimdi bu itibarsızlaştırmayı oluşturmak, vatandaşlarımızın aklını bu kadar karıştırmak, bu kadar iftirayla, yalanla siyaset yapmak bu ülkeye müstahak mı? Ama biz inanıyoruz ki vatandaşlarımız, aziz milletimiz 14 Mayıs'ta doğru kararı verecek ve bu eski Türkiye kalıntılarını inşallah tarihi çöplüğüne gönderecek.'Daha sonra Bakan Varank, hattın kaynağını yaptı.Programa, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep milletvekili adayı Abdulhamit Gül ve diğer ilgililer katıldı.