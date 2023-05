Bakan Kasapoğlu, TCG Anadolu'yu ziyaret etti: Bu gurur, hepimizin gururu

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ve Mahmut Atilla Kaya ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ile birlikte bu sabah İzmir Alsancak Limanı'na yanaşan dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'yu ziyaret etti. Deniz kuvvetleri amirlerinden bilgi alarak gemiyi gezdikten sonra açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, "Alsancak Limanı'nda bu şaheser ayrı bir gururla tüm dünyaya mesaj veriyor. Bu gurur, hepimizin gururu. Türkiye iddiası olan, hayallerini gerçekleştiren bir ülke. Bugün çok farklı bir mutluluk içerisindeyiz. Çok özel bir gururu yaşıyoruz. Bu eser, emeğin, alın terinin, inancın ürünü. Bugünlerimizin, yarınlarımızın ne kadar güçlü olacağının sembolü. TCG Anadolu dünya başkenti İstanbul'daydı. Oradan yola çıktı. Çanakkale Şehitliğimizi selamladı ve şimdi güzel İzmir'imizde. İzmir Kuvayımilliye şehri. Düşmana ilk direnişin sembolü İzmir. Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Havada, denizde, karada, yerin altında, uzayda. Nerede olmamız gerekirse oradayız' diyor. Bunun en güçlü sembolü milli savaş gemimiz, bugün İzmir'e geldi. Hemen yanı başında Togg'umuz var. SİHA'larımız, Kızılelma'mız bu millet için. Kimse bizi hayallerimizden vazgeçiremeyecek. İlk anlardan itibaren yoğun bir teveccüh var. Manisa'dan, Aydın'dan her yerden ziyaretçiler geliyor" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir hafta önce TCG Anadolu'nun İzmir'e geleceğinin müjdesini verdiğini hatırlatan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Dağ, "Bugün TCG Anadolu'yu İzmirli hemşerilerimizle buluşturuyoruz. Ege Bölgesi'nden buraya ziyaretçi akını olacağını görüyoruz. İlk emareler bunu gösteriyor. Biz de gezdik. Böyle bir eserin ülkemize kazandırılmasından, gurur duyduk. Hayata geçiren Savunma Sanayi Başkanlığımız, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız her biri gerçekten mühendisler. Ciddi bir çalışma yaptılar. Teknoloji anlamında ülkemizin son dönemde gelmiş olduğu nokta ortada. 14 Mayıs'ta İnşallah milletimizin vereceği güçlü destekle bunu büyütmeye devam edeceğiz. Bundan herkesin gurur duyacağına şüphemiz yok. Muhalefet partisi temsilcilerinin de gurur duyacağını düşünüyorum. İzmir'deki CHP'li milletvekillerini de belediye başkanlarını da bu gurur duyulacak projeyi gezmeye davet ediyoruz" dedi.İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ise "Biraz evvel TCG Anadolu'nun İzmir'e gelmesi münasebetiyle ilk defa halka açılması törenini icra ettik. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin denizde yapacağı her türlü hareketin imkan ve kabiliyeti artmış durumda. Biz vatandaşlarımızın çokça ziyaret etmesini bekliyoruz" diye konuştu.