Antalya'da evlat vahşeti: Annesini öldürüp gardıroba koydu!

Antalya'nın Alanya ilçesindeki Hacet Mahallesi Kaptanoğlu sokak üzerinde bulunan Leyla Apartmanının 2. Katında bulunan dairede meydana geldi. Fatma Sevinç (70) ile aynı evde yaşadığı oğlu S.S. (49) arasında iddiaya henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.S. annesini boğazından bıçakladı. S.S. olayın ardından evden kaçtı.Sevinç'in komşuları uzun süredir kendisinden haber alamayınca durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler çilingir yardımıyla girdikleri evde Sevinç'in cansız bedenini çarşafa sarılmış vaziyette yatak odasında bulunan gardırop içerisinde buldu.Sevinç'in cansız bedeni savcı ve polis incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı. Polis olayın şüphesi S.S. yakalamak için çalışma başlattı.