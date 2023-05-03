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Adana'da direksiyon hakimiyetini kaybeden araç refüje çarptı: 4 yaralı

Adana İmamoğlu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarptı. Çarpmanın şiddeti nedeniyle aynı aileden ikisi çocuk 4 kişi yaralandı.

Ekleme: 3.05.2023 - 00:35 Güncelleme: 3.05.2023 - 00:38 / Editör: Ozge Selin
Adana'da direksiyon hakimiyetini kaybeden araç refüje çarptı: 4 yaralıKaza, akşam saatlerinde meydana geldi. Hakan Dönmezer yönetimindeki 01 AIM 471 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak yan yattı.

Kazada, sürücü Dönmezer ile araçta bulunan Memduhe Dönmezer, kızları Alya (5) ve Ece Dönmezer (15) yaralandı.

Kaza nedeniyle araçta sıkışan ve bedensel engelli olduğu öğrenilen Ece Dönmezer, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından İmamoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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