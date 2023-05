ADA 74 feribotu, Bakan Nebati'nin katılımıyla hizmete alındı

Atıl durumdayken Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığının desteğiyle aktif hale getirilen ADA 74 feribotunun hizmete alınması dolayısıyla Mersin Uluslararası Limanı'nda tören düzenlendi.Bakan Nebati, 'Kıbrısa ulaşım kolaylaşıyor' sloganıyla gerçekleştirilen törende, KKTC'nin tarih boyunca Türkiye için büyük öneme sahip olduğunu belirtti.İki ülke arasındaki kültürel bağlar ve kardeşlik bağının sarsılmayacak derecede güçlü olduğunu dile getiren Nebati, 'Kıbrıs aleyhine uluslararası alanda uygulanmakta olan ambargo ve kısıtlamalara rağmen Kıbrıs'a olan desteğimizi her daim diri tuttuk, tutmaya devam edeceğiz. İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmaları ile iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri güçlendirmek için çalışmalar yaptık, yapmaya da devam edeceğiz' diye konuştu.Bakan Nebati, KKTC'nin deniz ulaşımı ve ticareti için önemli konumda bulunduğuna işaret ederek, 'Kıbrıs'ımızın bu stratejik önemi, denizcilik alanında büyük başarılara imza atmasına ve bu alanda yaptığı yatırımlarla her geçen gün sektörde büyük bir oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerlemesine zemin oluşturuyor. Türkiye olarak bizler de Kıbrıs'ın denizcilik alanındaki gelişimine katkı sağlamak hem de iki ülkenin ulaştırma alanında bağlantılarının artırılması için çaba sarf etmeyi sürdürüyoruz' ifadelerini kullandı.Mersin ile Gazimağusa arasında haftada 3 gün düzenli olarak feribot seferlerinin düzenlendiğini belirten Nebati, şöyle devam etti:'Yılda sayısı 300'e varan bu seferlerde yolcu, yük ve araç taşıma gibi hizmetleri vatandaşımıza sunuyoruz. 1975'ten bu yana Kıbrıs denizciliğinin bir neferi olan Kıbrıs Türk Denizcilik Şirketi'miz, buradaki sorunları çözmek ve gemilerimizi modernleştirmek için elindeki tüm imkanları seferber etmiş durumda. Bu çabaların bir mahsulü olarak filomuza mevcut yolcu ve araç kapasitesini iki katına çıkaracak yeni bir gemi alımı yapmış durumdayız. Günün şartlarına uygun, modern standartlardaki ADA 74 feribot gemimiz yaklaşık 93 metre uzunluğunda ve 17 metre genişliğinde olup 3 metre 10 santim su çekimine sahiptir. Gemimiz, Mersin-Gazimağusa hattında 15 tır, 25 küçük araç ve 400 yolcu kapasitesiyle tarifeli seferler gerçekleştirecektir. Gemimizin faaliyete geçmesiyle vatandaşlarımızın, Kıbrıslı kardeşlerimizin ve Kıbrıs'a seyahat eden turistlerin, konfor içinde yolculuk yapmasını sağlamış olacağız. 4,5 milyon avro kaynakla desteklediğimiz bu yatırımın her iki ülkeye hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.'Nebati, geminin 300 kişilik kafeterya, 300 kişilik uçak pulman koltuğu, yüksek hızlı internet ve televizyon yayını gibi sosyal donatılara sahip olduğunu söyledi.'DENİZLERDEKİ FAALİYETLERİMİZİ ARTIRMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ'Gelişmiş ekonomilerin elinde bulundurduğu asıl güçlerden birisinin denizcilik alanında yürütülen faaliyetler olduğunu vurgulayan Nebati, 'Bu noktada denizlerdeki faaliyetlerimizi artırmak için elimizden geleni yapıyor, gemi filolarımızın gelişmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün Türkiye denizlerde, dünyada eşine az rastlanır bir sondaj filosuna sahip olduğu gibi TCG Anadolu da adeta hepimizin ortak gurur kaynağıdır. Türkiye Yüzyılı'mız, doğru zamanda doğru adımları atarak, denizlerdeki gücümüzü her geçen gün daha da artırdığımız bir dönem olacaktır kuşkusuz.' diye konuştu.Nebati, 21. yüzyılın Türkiye Yüzyılı olacağını yaptıkları ve yapacaklarıyla kanıtladıklarını belirterek, 'Türkiye yeni yüzyıla adım atarken, birilerinin istediğine göre değil, birilerinin işaret ettiği yönde değil, bu toprakların sahibi olan, bu topraklardan fışkıran, bu toprakların talepleri doğrultusunda ortaya çıkan söylemlerle yolumuza devam ediyoruz. Dışarıdan dayatılan reçeteler ve çözüm yöntemlerini reddediyoruz' dedi.Karadeniz gazı, Yeni Altay tankı, TCG Anadolu, İMECE uydusu ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali gibi yatırımlarla Türkiye'nin yolunu açmaya devam ettiklerini vurgulayan Bakan Nebati, bu çalışmaları Türkiye Ekonomi Modeli ile daha güçlü şekilde dönüştürecek adımları atmayı sürdürdüklerini söyledi.NİSAN AYI ENFLASYON RAKAMLARIHazine ve Maliye Bakanı Nebati, dışarıdan kaynaklı enerji ve gıda fiyatlarındaki artışların geçen yıl enflasyonun yüksek hissedilmesine sebep olduğunu, enflasyonun aralık ayından itibaren aşağı yönlü hareket ettiğini dile getirdi.Nisan ayı enflasyon rakamlarına değinen Nebati, şunları kaydetti:'Bize öğretilmiş reçetelerle değil Türkiye'nin kendi topraklarında, vatanıyla, milletiyle uyumlu reçetelerimizle yolumuza devam edeceğiz. Şimdi enflasyon, inşallah yıllık yüzde 43 seviyesine geldi ve aylık 3'ün altındaki bir enflasyon oranıyla da depreme rağmen seçime giderken mali disiplinden taviz vermeden attığımız adımların ne kadar doğru olduğunu göstermesi açısından bize önemli bir veri sunuyor. Bugün açıklanan enflasyon verileri, Türkiye'nin atmış olduğu adımların semerisini göstermesi açısından çok değerlidir. Ama biz enflasyonla mücadele edip, zamana yayıp, büyümeden taviz vermediğimiz için insanlarımız şu anda işlerine gidiyor, fabrikalarımız üretime devam ediyor ve görüldüğü üzere şimdi Kıbrıs'a önceki gemimizin 2 katı büyüklüğündeki bir gemiyle Kıbrıs ile olan ticaretimizi de artıracak adımlar atıyoruz.'Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ertelenen Mersin mitinginin 6 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirileceğini de sözlerine ekledi.KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da gemiyi alma sürecinde kendilerine destek olan Bakan Nebati'ye teşekkür etti.Türkiye'deki seçim sürecini büyük bir merak ve heyecanla takip ettiklerini dile getiren Arıklı, şöyle dedi:'Anadolu insanının, Türkiye seçmeninin kararı, elbette saygılıyız. Biz dış Türkler olarak asla dış politikada geri adım atılmasını istemiyoruz. Özellikle Kıbrıs meselesinde federasyonu terk edip iki devletli politikaya yelken açmışken tekrar aynı duruma dönüp Rumlarla masada federasyon konuşulmasını istemiyoruz. Biz, 'Türkiye'siz bir Doğu Akdeniz' isteyen şer güçlerine 'dur' diyecek iktidarın devamını arzuluyoruz. Bizler, Türk Devletleri Teşkilatının giderek Türk birliğine dönecek, döndürülecek bir iradenin hakim olmasını, devamını arzuluyoruz. Bizler, Kuzey Irak'a tanklarımız girerken Almanya'nın 'Hayır bizim tanklarımızı kullanamazsınız' denileceği ortama tekrar dönmek istemiyoruz.'Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da Türkiye ile KKTC'nin geçmişte olduğu gibi bugün de yüreğinin birlikte attığını belirterek, geminin hayırlı olmasını diledi.Konuşmaların ardından kurdele kesen katılımcılar, feribotu gezdi.Programa, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, KKTC Başkonsolosu Zalihe Mendeli ile Kıbrıs Türk Denizcilik Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ve Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı Mustafa Yılmazer de katıldı.