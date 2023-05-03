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3 Mayıs hava durumu: Marmara için yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 3 Mayıs hava durumu tahminleri açıklandı. Hava durumu tahminlerini yayınlayan Meteoroloji son dakika sağanak uyarısında bulundu. Sıcaklıklar salı günü yurt genelinde 2 ile 4 derece artarken, bazı illerde yağış görülecek.

Ekleme: 3.05.2023 - 10:43 Güncelleme: 3.05.2023 - 10:45 / Editör: Ozge Selin
3 Mayıs hava durumu: Marmara için yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz(Giresun'un kıyı kesimleri hariç), Doğu Anadolu'nun doğusu, Ordu'nun iç kesimleri ile Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Muğla ve Burdur çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde batısının yer yer çok bulutlu, yarın Çanakkale, Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 11°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu yarın çok bulutlu

EDİRNE 9°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı

İSTANBUL 11°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu yarın çok bulutlu

KOCAELİ 11°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu, yarın Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 9°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 15°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 11°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu yarın çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yarın Burdur çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 12°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 15°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu yarın zamanla parçalı çok bulutlu

HATAY 11°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

K.MARAŞ 9°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 5°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 6°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 8°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 2°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 4°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 6°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 1°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 9°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz(Giresun'un kıyı kesimleri hariç) ile Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 4°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 8°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 2°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 9°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

IĞDIR 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 5°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

VAN 2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 7°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 8°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 9°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 12°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
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