3 Mayıs hava durumu: Marmara için yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz(Giresun'un kıyı kesimleri hariç), Doğu Anadolu'nun doğusu, Ordu'nun iç kesimleri ile Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Muğla ve Burdur çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde batısının yer yer çok bulutlu, yarın Çanakkale, Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BURSA 11°C, 25°CParçalı ve az bulutlu yarın çok bulutluEDİRNE 9°C, 23°CParçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde çok bulutlu, yarın sağanak yağışlıİSTANBUL 11°C, 22°CParçalı ve az bulutlu yarın çok bulutluKOCAELİ 11°C, 27°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, yarın Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 9°C, 23°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ 13°C, 28°CParçalı ve az bulutluİZMİR 15°C, 27°CParçalı ve az bulutluMUĞLA 11°C, 24°CParçalı ve az bulutlu yarın çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, yarın Burdur çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 12°C, 29°CParçalı ve az bulutluANTALYA 15°C, 23°CParçalı ve az bulutlu yarın zamanla parçalı çok bulutluHATAY 11°C, 29°CParçalı ve az bulutluK.MARAŞ 9°C, 25°CParçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 5°C, 22°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 6°C, 24°CParçalı ve az bulutluKONYA 8°C, 23°CParçalı ve az bulutluSİVAS 2°C, 16°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 4°C, 24°CParçalı ve az bulutluDÜZCE 6°C, 28°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU 1°C, 21°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK 9°C, 21°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz(Giresun'un kıyı kesimleri hariç) ile Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 4°C, 20°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN 8°C, 16°CParçalı ve çok bulutluTOKAT 2°C, 20°CParçalı ve çok bulutluTRABZON 9°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM -2°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlıIĞDIR 8°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 5°C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutluVAN 2°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 7°C, 21°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP 8°C, 24°CParçalı ve az bulutluSİİRT 9°C, 20°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA 12°C, 23°CParçalı ve az bulutlu