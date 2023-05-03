20 bini aşkın kişinin GBT sorgulaması yapıldı: 21 tutuklama

Uşak’ta, ekiplerce aranması olduğu tespit edilmesinin ardından 20 bin 817 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılarak 37 kişi şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 21'i ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Uşak'ta polis ekiplerince aranması olduğu tespit edilen 37 kişiden 21'i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.Uşak’ta polis ekipleri tarafından aranması olduğu belirlenerek yakalanan 37 kişiden 21’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Uşak’ta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz hafta yaptıkları uygulamada 20 bin 817 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı.Sorgulanan şahıslardan 37’sinin arandığı tespit edildi.Aranması bulunan şahıslara gerekli işlemler yapılırken, 21 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.