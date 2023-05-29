Zafer Partisi ve Ümit Özdağ'ı es geçen Kılıçdaroğlu'na tepki! Yanınızdakilerden daha çok getirdik ama...

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevda Gül Tunçer 3 gün kala yaptıkları anlaşma ile seçimlerin kaybeden tarafında olan Genel Başkanları Ümit Özdağ'ın sessizliğini kendi yaptığı açıklama ile bozdu. Tunçer kendileriyle birlikte 8'li olan koalisyon masasının adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sonrası yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

CHP'nin mağlup Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 1 ayda ikinci seçimini kaybetmesinin ardından yaptığı bir açıklama ile istifa etmeden birkaç teşekkür ile kameraların karşısından ayrıldı. Bunun üzerine Ümit Özdağ cephesinden de bir açıklama geldi. Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevda Gül Tunçer masadaki oysuz ortakların aksine katkı sağlamalarına rağmen gördükleri muameleden memnun olmadıklarını beyan etti.Dün itibarıyla son 1 aydaki ikinci seçimini kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı kısa açıklamanın bir bölümünü teşekküre ayırdı. Masadaki ortaklarının bazılarına ve seçmenine teşekkür ederek soru almadan salondan ayrıldı.Kemal Kılıçdaroğlu'nun 40'a yakın milletvekilini kaptırdığı küçük ortaklarına teşekkür etmesine rağmen daha fazla oy getiren Zafer Partisi ve Ümit Özdağ'a teşekkür etmemesinden dert yanan Tunçer konuyla ilgili şunları söyledi:'Partimiz yüzdenize diğer 4 partiden daha fazla katkı sağlamış ve seçmeni yeniden umutlandırarak sandıktan kopuşu azaltmıştır.Ancak konuşmanızda sanırım bir tek Zafer Partisi'ne teşekkür etmediniz. Canınız sağolsun.'Ümit Özdağ ise seçim sonrası attığı tweetle Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini zamanında masaya davet etmediğine işaret etmişti.