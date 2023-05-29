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Zafer Partisi ve Ümit Özdağ'ı es geçen Kılıçdaroğlu'na tepki! Yanınızdakilerden daha çok getirdik ama...

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevda Gül Tunçer 3 gün kala yaptıkları anlaşma ile seçimlerin kaybeden tarafında olan Genel Başkanları Ümit Özdağ'ın sessizliğini kendi yaptığı açıklama ile bozdu. Tunçer kendileriyle birlikte 8'li olan koalisyon masasının adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sonrası yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

Zafer Partisi ve Ümit Özdağ'ı es geçen Kılıçdaroğlu'na tepki! Yanınızdakilerden daha çok getirdik ama...
Ekleme: 29.05.2023 - 11:23 Güncelleme: 29.05.2023 - 11:41 / Editör: Ozge Selin
Zafer Partisi ve Ümit Özdağ'ı es geçen Kılıçdaroğlu'na tepki! Yanınızdakilerden daha çok getirdik ama...
CHP'nin mağlup Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 1 ayda ikinci seçimini kaybetmesinin ardından yaptığı bir açıklama ile istifa etmeden birkaç teşekkür ile kameraların karşısından ayrıldı. Bunun üzerine Ümit Özdağ cephesinden de bir açıklama geldi. Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevda Gül Tunçer masadaki oysuz ortakların aksine katkı sağlamalarına rağmen gördükleri muameleden memnun olmadıklarını beyan etti.

KENDİSİNİ ÇARPAN KÜÇÜK ORTAKLARA TEŞEKKÜR EDİP ÖZDAĞ'I ES GEÇTİ

Dün itibarıyla son 1 aydaki ikinci seçimini kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı kısa açıklamanın bir bölümünü teşekküre ayırdı. Masadaki ortaklarının bazılarına ve seçmenine teşekkür ederek soru almadan salondan ayrıldı.

Zafer Partisi ve Ümit Özdağ'ı es geçen Kılıçdaroğlu'na tepki! Yanınızdakilerden daha çok getirdik ama...

ZAFER PARTİSİ'NDEN TEPKİ GELDİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 40'a yakın milletvekilini kaptırdığı küçük ortaklarına teşekkür etmesine rağmen daha fazla oy getiren Zafer Partisi ve Ümit Özdağ'a teşekkür etmemesinden dert yanan Tunçer konuyla ilgili şunları söyledi:

SİZE DİĞER 4 PARTİDEN DAHA FAZLA OY GETİRDİK

'Partimiz yüzdenize diğer 4 partiden daha fazla katkı sağlamış ve seçmeni yeniden umutlandırarak sandıktan kopuşu azaltmıştır.

Zafer Partisi ve Ümit Özdağ'ı es geçen Kılıçdaroğlu'na tepki! Yanınızdakilerden daha çok getirdik ama...

BİR TEK BİZE TEŞEKKÜR ETMEDİNİZ

Ancak konuşmanızda sanırım bir tek Zafer Partisi'ne teşekkür etmediniz. Canınız sağolsun.'

Ümit Özdağ ise seçim sonrası attığı tweetle Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini zamanında masaya davet etmediğine işaret etmişti.


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