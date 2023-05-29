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Zafer Partisi'nden Kılıçdaroğlu'na tepki: Diğer dört partiden daha fazla katkı sağladık ama bir tek Zafer Partisi'ne teşekkür etmediniz

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevda Gül Tunçer üç gün kala yaptıkları anlaşma ile seçimlerin kaybeden tarafında olan Genel Başkanları Ümit Özdağ'ın sessizliğini kendi yaptığı açıklama ile bozdu. Tunçer kendileriyle birlikte 8'li olan koalisyon masasının adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sonrası yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

Ekleme: 29.05.2023 - 22:44 Güncelleme: 29.05.2023 - 22:56 / Editör: Ozge Selin
Zafer Partisi'nden Kılıçdaroğlu'na tepki: Diğer dört partiden daha fazla katkı sağladık ama bir tek Zafer Partisi'ne teşekkür etmediniz
CHP'nin mağlup Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir ayda ikinci seçimini kaybetmesinin ardından yaptığı bir açıklama ile istifa etmeden birkaç teşekkür ile kameraların karşısından ayrıldı. Bunun üzerine Ümit Özdağ cephesinden de bir açıklama geldi. Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevda Gül Tunçer masadaki oysuz ortakların aksine katkı sağlamalarına rağmen gördükleri muameleden memnun olmadıklarını beyan etti.

KÜÇÜK ORTAKLARA TEŞEKKÜR EDİP ÖZDAĞ'I ES GEÇTİ

Dün itibarıyla son bir aydaki ikinci seçimini kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı kısa açıklamanın bir bölümünü teşekküre ayırdı. Masadaki ortaklarının bazılarına ve seçmenine teşekkür ederek soru almadan salondan ayrıldı.

Zafer Partisi'nden Kılıçdaroğlu'na tepki: Diğer dört partiden daha fazla katkı sağladık ama bir tek Zafer Partisi'ne teşekkür etmediniz

ZAFER PARTİSİ'NDEN TEPKİ GELDİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 40'a yakın milletvekilini kaptırdığı küçük ortaklarına teşekkür etmesine rağmen daha fazla oy getiren Zafer Partisi ve Ümit Özdağ'a teşekkür etmemesinden dert yanan Tunçer konuyla ilgili şunları söyledi:

'Partimiz yüzdenize diğer 4 partiden daha fazla katkı sağlamış ve seçmeni yeniden umutlandırarak sandıktan kopuşu azaltmıştır. Ancak konuşmanızda sanırım bir tek Zafer Partisi'ne teşekkür etmediniz. Canınız sağolsun.'

Zafer Partisi'nden Kılıçdaroğlu'na tepki: Diğer dört partiden daha fazla katkı sağladık ama bir tek Zafer Partisi'ne teşekkür etmediniz

Ümit Özdağ ise seçim sonrası attığı tweetle Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini zamanında masaya davet etmediğine işaret etmişti.

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