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Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'yle yeni başlangıç istiyor

Ankara ile diyaloğa işaret eden Miçotakis, yeni bir fırsat penceresi olduğunu söyledi. Yunan Başbakan, "Önemli olan sadece komşu ülkeyi kimin yönettiği değil, aynı zamanda ülkemizde kimin dümende olduğudur" dedi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'yle yeni başlangıç istiyor
Ekleme: 29.05.2023 - 00:38 Güncelleme: 29.05.2023 - 00:48 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'yle yeni başlangıç istiyor
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkesinde yapılan genel seçimlerde istediği sonucu elde edemedi.

İlk turu önde bitiren Başbakan Miçotakis'in Yeni Demokrasi Partisi, hükümeti tek başına kuracak çoğunluğa ulaşamadı.

Önce Miçotakis, ardından ana muhalefetteki eski Başbakan Aleksis Çipras hükümeti kurma görevini reddderken, 25 Haziran'da ikinci tur yapılacak.

Çalışmalarına yeniden başlayan Miçotakis, Türkiye ile ilişkiler konusunda mesajlar verdi, yeni bir sayfa açmak istediğini söyledi.

'Bir fırsat olduğunun farkındayım'

Kathimerini gazetesine demeç veren Miçotakis, şöyle konuştu:

Yunanistan ve Türkiye'deki her yeni siyasi başlangıcın, son dört yılda olanları yeniden değerlendirmek ve komşu ülkeyle daha büyük bir anlayış ve daha barışçıl bir arada yaşama çerçevesi için bir fırsat olduğunun farkındayım. Bu benim kendi niyetim.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'yle yeni başlangıç istiyor

'Türkiye'de olduğu kadar ülkemizde kimin dümende olduğu da önemli'

28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferinin kesinleşmesinden önce bu açıklamaları yapan Miçotakis, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Bununla birlikte, çok önemli bir şeyin altını çizeceğim: Önemli olan sadece komşu ülkeyi kimin yönettiği değil, aynı zamanda ülkemizde kimin dümende olduğudur. 25 Haziran seçimlerinin önemli olmasının bir başka nedeni de budur.

'Cesur Yunanistan' mesajı verdi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, daha sonra bir açıklama da sosyal medya hesabından yaptı:

25 Haziran'da sandık için mücadelemizi hep birlikte, vatandaşla kurduğumuz güven ilişkisine dayanarak sürdürüyoruz. İstikrarlı, cesur ve hep ileriye giden bir Yunanistan için!
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