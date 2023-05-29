Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'yle yeni başlangıç istiyor

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkesinde yapılan genel seçimlerde istediği sonucu elde edemedi.İlk turu önde bitiren Başbakan Miçotakis'in Yeni Demokrasi Partisi, hükümeti tek başına kuracak çoğunluğa ulaşamadı.Önce Miçotakis, ardından ana muhalefetteki eski Başbakan Aleksis Çipras hükümeti kurma görevini reddderken, 25 Haziran'da ikinci tur yapılacak.Çalışmalarına yeniden başlayan Miçotakis, Türkiye ile ilişkiler konusunda mesajlar verdi, yeni bir sayfa açmak istediğini söyledi.Kathimerini gazetesine demeç veren Miçotakis, şöyle konuştu:Yunanistan ve Türkiye'deki her yeni siyasi başlangıcın, son dört yılda olanları yeniden değerlendirmek ve komşu ülkeyle daha büyük bir anlayış ve daha barışçıl bir arada yaşama çerçevesi için bir fırsat olduğunun farkındayım. Bu benim kendi niyetim.28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferinin kesinleşmesinden önce bu açıklamaları yapan Miçotakis, sözlerini şu şekilde sürdürdü:Bununla birlikte, çok önemli bir şeyin altını çizeceğim: Önemli olan sadece komşu ülkeyi kimin yönettiği değil, aynı zamanda ülkemizde kimin dümende olduğudur. 25 Haziran seçimlerinin önemli olmasının bir başka nedeni de budur.Yunanistan Başbakanı Miçotakis, daha sonra bir açıklama da sosyal medya hesabından yaptı:25 Haziran'da sandık için mücadelemizi hep birlikte, vatandaşla kurduğumuz güven ilişkisine dayanarak sürdürüyoruz. İstikrarlı, cesur ve hep ileriye giden bir Yunanistan için!