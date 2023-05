Tarihi seçim, tarihi zafer! Başkan Erdoğan'dan balkon konuşması: Kazanan Türkiye'dir

Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur oylamasında kesin olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanmasının ardından binlerce vatandaş sokaklara döküldü.Öte yandan Başkan Erdoğan, her seçimin ardından AK Parti Genel Merkezi'nde yaptığı balkon konuşmasını bu kez Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapacak. Erdoğan'ın konuşma yapacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, akşam saatlerinden itibaren vatandaşlara açıldı. Külliye kısa sürede tamamen doldu. Vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla Erdoğan lehine tezahürat yaptı. AK Parti Genel Merkezinde toplanan partililer de sloganlar eşliğinde ve tekbir getirerek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yürüdü.Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turunda 8'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük bir fark atan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tarihi zafer sonrası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde balkon konuşmasını gerçekleştirdi.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:Biz Türkiye'yi çok seviyoruz. Kandil'dekiler, onların uzantıları sevmez. Şu andaki tablo sevgililerin tablosu. 320 bin kişi şu anda burada. Yolları söylemiyorum. Sizler Cumhur İttifakı'nı mahçup etmedeniz, yalnız koymadınız. Bu yolda beraber yürüdük. Sizler bu görevi yine bizlere verdiniz. Türkiye Yüzyılını inşa ve ihyaya devam edeceğiz.Değerli dava ve yol arkadaşlarım sizleri muhabbetle selamlıyorum. Hamdolsun kayda değer herhangi bir sorun yaşanmadan seçim tamamlandı. Gayri resmi sonuçlara göre milletimiz Cumhurbaşkanlığı görevini 5 yıllığına daha bizlere vermiştir. Ülkeyi yönetme sorumluluğuna bizleri tekrar layık gören milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Şimdi bütünleşme vaktidir.Yurt içinde ve yurt dışında sandık başına giden, demokrasimimizin gücünü ispatlayan vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Milletimiz kararını Türkiye Yüzyılından yana kullanmıştır. Seçimin ilk turuna TBMM üyelerinin çoğunluğunu Cumhur İttifakı'na vererek yasamadaki tercihini zaten ortaya koymuştur. Bugün yapılan seçimde de Cumhurbaşkanlığı yani yürütmedeki tercihini ortaya koymuştur. Ancak kazanan sadece biz değiliz kazanan Türkiye'dir. Kazanan demokrasimizdir.Biz kazandığımızda kimse kaybetmeyecek demiştik. Bugün kimse kaybetmemiştir. 85 milyonun tamamı kazanmıştır. Kimseye kızgın, kırgın, öfkeli değiliz. Seçim tartışmalarını bir kenera bırakarak milli hedeflerimiz etrafında birleşme vaktidir. Biliyoruz ki Türkiye'nin gücü 85 milyonun hep beraber olmasından kaynaklanıyor.Ben hesap uzmanı değilim. Ama hesap uzmanının hesabında bir yanlışlık var. 2018'e CHP vekil sayısı 146'ydı 2023'te vekil sayısı 169. Gördüğünüz gibi bir artış var. Fakat burada kiralık vekiller var. 40 tane kiralık vekil. Yüzde 1 oy alan partilere 40 tane kiralık vekil verdi. Sayı, 146'dan 129'a düştü. Sen 51 Kürt kardeşimin ölümüne sebep olan Selo'yu içerinden çıkaramazsın. Bizim iktidarımızda bunu yapamazsın.Bugün rahmetli Menderes'in uğruna canını verdiği, demokrasi ve kalkınma hamlelerimizin en üst seviyeye ulaşma günüdür. Bugün Özal'ın büyük Türkiye hayalinin başlama günüdür. Bugün Erbakan'dan Türkeş'e davalarına aşkla milletin tüm adamlarının mücadelelerin gayesine ulaşma günüdür. Alman dergileri Erdoğan'ı yıkmak için kapaklar atmadılar mı? İşte onlar da kaybettiler. Aylardır karşımızda kurulan ittifakları gördünüz. Terör örgütlerinden sapkın akımlara kimlerin karşımıza dikildiğini gördünüz. Buna rağmen başaramadılar. Bundan sonra da başaramayacaklar. Çünkü bu millet mayasının ne kadar sağlam olduğunu ispatlamıştır. Üstesinden gelemeyeceğimiz mücadele yok.Artık tüm vaktimizi çalışmaya, eser üretmeye tamamı ile tahsis edeceğiz. Asrın felakatinin yaralarını sarmak önceliklerimizin en başında yer almayı sürdürecektir. Enflasyonun yol açtığı fiyat artışlarından kaynaklanan sıkıntıları gidermek, refah kayıplarını telafi etmek en acil konu başlığımızdır. Bunları çözmek bizim için zor değil. Yaparsak biz yaparız. Enflasyon inecek göreceksiniz. Onlar IMF'nin kapısında nöbet tutarlar.Güven ve istikrar... Bu iki kavram çok önemli. Bununla yola devam edeceğiz. Güçlü bir ekonomi yönetimini bu iki kavram üzerine kuracağız. Yatırım ve istihdam odaklı bir ekonomi modeli tasarlıyoruz. Karadeniz'de doğal gazı bulduk mu? 1 ay süresince ücretsiz verdik mi? 1 yıl boyuca da 25 metreküpü ücretsiz olarak verme kararını açıkladık mı? Gabar'da petrol çıktı. Daha önce orada Bay Bay Kemal'in dirsek temasında olduğu teröristlerin üzerini örttüğü için çıkaramıyorduk. Türkiye hak ettiği yeri alacak. Güneyimizdeki güvenlik tedbirlerini artıracağız. Bölgesel gelişmeleri doğru şekilde yönlendireceğiz. Bay Bay Kemal'in ortakları ne diyordu. 'Biz güneyimizdeki terör örgütleri ile beraber olacağız.' Bununla da kalmadılar buralardaki petrolü de teröristlerle paylaşmanın adımlarını attılar. Kamışlı bunların bir tanesidir.Suriye topraklarındaki güvenli bölgelere 650 bine yakın kişinin geri dönmesini sağladık. Katar'la işbirliği yaptık. Birkaç yıl içinde 1 milyon kişinin daha dönüşünü temin edeceğiz.Sayın Putin, Trakya'nın hub bölgesi olmasını tebrik mesajında yine tekrar etti. Onlarla bu adımı atacağız. Böylelikle Trakya bir hub olacak. Savunma sanayiimizin marka değerini artıracağız. Tarım ve hayvancılıkta girdi fiyatlarını düşüren bir sistemi hayata geçireceğiz. Kısacası önümüzdeki dönemin her bir anını Türkiye Yüzyılına yakışır eser ve hizmetlerle değerlendireceğiz.Sizlere inanıyorum. Sizlere güveniyorum. Dün Türkiye bize, biz de Türkiye'ye emanetiz demiştik. Emanete sahip çıktığınız için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 15 Temmuz gecesi gözlerini kırpmadan ölüme yürüyen şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum.