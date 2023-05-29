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RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%52,1426.813.507 Oy
%47,86
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%47,8624.614.448 Oy
Sivas'ta feci kaza: 4 ölü çok sayıda yaralı!
Sivas-Kangal Yağdonduran mevkisinde, minibüs ile TIR'ın çarpıştığı kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
İhbar üzerine kaza yerine AFAD, sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.
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