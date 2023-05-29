Sivas'ta feci kaza: 4 ölü çok sayıda yaralı!

Sivas-Kangal Yağdonduran mevkisinde, minibüs ile TIR'ın çarpıştığı kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

İhbar üzerine kaza yerine AFAD, sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.