%52,16
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%52,1627.580.965 Oy
%47,84
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%47,8425.300.624 Oy
Şırnak’ta terör operasyonu: 22 gözaltı
Şırnak'ta PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü, PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik il genelinde operasyon başlattı.
Yapılan operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. 4 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, 16 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yapılan operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. 4 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, 16 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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