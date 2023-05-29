Siirt’te operasyon! Sığınakta PKK'nın 18 el telsizi ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Pervari ilçesine bağlı Doğan köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir sığınak tespit edildi.Yapılan aramada, 18 el telsizi, 2 uzaktan kumandalı patlatma düzeneği, 1 uzun namlulu tüfek teçhizatı ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.Delil niteliği taşıyanlara el konulurken, sığınak, diğer malzemelerle imha edildi.