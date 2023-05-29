Seçim sonrası muhalif seçmende hazımsızlık: Ekşi Sözlük'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret

Türkiye geleceğini belirlemek için yeniden sandığa gitti.İkinci tura kalan seçimlerde sandıktan yeniden Recep Tayyip Erdoğan galip çıktı.Erdoğan, büyük bir oy oranı ile rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na fark attı. Seçim sonuçların ardından deprem bölgesinden beklemediği sonucu alan muhalefet cephesi hakaretlerini devam ettiriyor.Kara propaganda merkezi haline gelin Ekşi Sözlük'te yalan haberlerin yanı sıra hakaretler de sürüyor. Erişim engelinin kaldırıldığı Ekşi Sözlük'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında alçakça yorumlarda bulunuldu.Ekşi Sözlük'te paylaşılan metinde şu ifadelere yer verildi:Koltuğu mezara götürecek p. Yürüyecek hali yok, hala meydanlarda bunlar şöyle, bunlar böyle diye bağırıyor. Ölüm var çakma diktatör, ölüm var. Ne manda sütün, ne ejder meyveli smoothie'n, ne de kapına köpek giini diktiğin o korumaların b. yapamayacak ecelin geldiğinde. Bu topraklar çok ahlaksız çıkardı da, sen en başa adını altın harflerle yazdırdın be adam. yeter artık.