Otoyolda aynı noktada 2 kaza! 3 araç birbirine girdi

İstanbul yönüne giden Abbas Uğur yönetimindeki 34 LYS 27 plakalı otomobil, saat 13.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışına geldiğinde yağmur nedeniyle asfaltın kayganlaşması sonucu kontrolden çıkıp önünde giden Gürcistan uyruklu Durglishvili Tamaz yönetimindeki VL-9060-VL plakalı TIR'a çarptı.Kazada, Abbas Uğur otomobilinde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Abbas Uğur, itfaiyenin kaza kırım ekibi tarafından çıkarılıp, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.Aynı noktada yarım saat sonra zincirleme kaza meydana geldi. Salih Demir yönetimindeki 34 EY 2038 plakalı otomobil, önünde giden Mehmet Alp Bulundu yönetimindeki 34 GTR 708 plakalı otomobile arkadan çarptı. Mehmet Alp Bulundu yönetimindeki otomobil de 06 FC 4599 plakalı otomobile çarptı. Kazada, Salih Demir’in aracındaki Mustafa Bıçakçı ile Perihan Demir yaralandı. Yaralılar, kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı.