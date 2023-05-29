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Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 29 Mayıs 2023 hava durumu tahminleri açıklandı. Yeni bir haftaya başlarken yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor. Ülkemizin bazı bölgelerinde ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hafta sonu yaşanacağı tahmin ediliyor. Ayrıca bazı bölgelerimiz için de kuvvetli yağış uyarısı bulunuyor. Peki, 29 Mayıs Pazartesi günü hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri...

Ekleme: 29.05.2023 - 09:24 Güncelleme: 29.05.2023 - 09:38 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis ve Bilecik çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

29 MAYIS PAZARTESİ METEOROLOJİ UYARILARI
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların: Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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BÖLGELERDE HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bilecik çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor

EDİRNE 17°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazartesi) sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 17°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 16°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazartesi) sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAKARYA 17°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 10°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 14°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 18°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 18°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz iç kesimlerinde güney yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA 19°C, 30°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 19°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 19°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
K.MARAŞ 16°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA 14°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısı yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI 13°C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, batı çevreleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 13°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 12°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 17°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 12°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 15°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA 15°C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 17°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazartesi) sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 14°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 17°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 10°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
IĞDIR 16°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 8°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 12°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, doğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 14°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP 13°C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazartesi) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 18°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 19°C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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