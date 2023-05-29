Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis ve Bilecik çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.Yağışların: Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Rüzgarın; İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bilecik çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyorEDİRNE 17°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazartesi) sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL 17°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ 16°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazartesi) sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAKARYA 17°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.A.KARAHİSAR 10°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ 14°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR 18°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMANİSA 18°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz iç kesimlerinde güney yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.ADANA 19°C, 30°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 19°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 19°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıK.MARAŞ 16°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.ANKARA 14°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısı yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇANKIRI 13°C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, batı çevreleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR 13°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA 12°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 14°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE 17°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU 12°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK 15°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.AMASYA 15°C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 17°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazartesi) sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTOKAT 14°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON 17°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.ERZURUM 10°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıIĞDIR 16°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS 8°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 12°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, doğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 14°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGAZİANTEP 13°C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazartesi) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT 18°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıŞANLIURFA 19°C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı