Mehmet Sevigen'den Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı

Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Seçimde, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı.Her iki cumhurbaşkanı adayı arasında 2 milyon 253 bin 479 fark olduğunu belirten YSK Başkanı Ahmet Yener, 'An itibariyle sisteme girilmeyen 891 bin 20 oranındaki oy oranının oy miktarının tamamının cumhurbaşkanı adaylarından herhangi birisine verilmesi halinde dahi sonuçların değişmeyeceği görülmüş ve Türkiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanı olarak geçici sonuçlar sonucunda Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olarak seçildiği görülmüştür. Seçim sonuçlarının Türk milletine ve demokrasisine hayırlı olmasını diler, Türk kamuoyuna saygılar sunarız' ifadelerini kullandı.23. Dönem CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, CNN Türk canlı yayınında Göksu Öngören Özgür'e seçim sonuçlarını değerlendirdi.Sevigen'in açıklamalarından satır başları şöyle; Yıllardır CHP'ye emek verdik, birkaç kişinin hatası ile bir hırs yüzünden insanların umutlarını ellerinden aldık. Ben CHP'liyim, ikinci dönem kurucusuyum. Kadınlarımızın haklarını korumak için çaba sarf ediyoruz. İlk defa Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendi derdine düştüğü dönemlerde bizim yaptığımız kişisel hata yüzünden sosyal demokratların 5 yılını harcadık.Kemal Bey bizim bütün hayallerimizi elimizden aldı. Kendimize kızgınlığımız da var Kemal Bey'e de var. Kemal Bey'e çok kızgınım. Burada düşen halk, Kemal Bey'e inanan insanlarda hayal kırıklığı oldu. Ağlayan insanlar, Kemal Bey sıcak yataklarında yattı.İlk defa bir şansımız vardı. Biz mücadele etmeden Kemal Bey'e teslim ettik. Burada bütün arkadaşlarıma kızıyorum, genel başkan yardımcılarına, 22-23. dönem milletvekillerine kızıyorum. Halkı anlayamadık biz burada. Güven duymuyorlar, bu güven işi.Meral Hanım demişti zaten lütfen aday olmayın, siz aday olursanız İYİ Parti seçmenleri size de oy vermiyorlar, bize de oy vermiyorlar.Kamuoyu yoklamalarında Kemal Bey 4. 5. çıkıyordu. Biz anlatmaya çalışıyorduk Kemal Bey ben genel başkanım forsunu kullanarak bu insanlara pay vererek, milletvekili dağıtmak kolay ya. Yeter ki elini kaldır diyor.Ali Babacan, Karamollaoğlu, Davutoğlu kendi aralarında toplandılar biz sağ seçimiz, Kemal Bey'e oy vermez. Pandeminin olduğu bir dönemde, ekonomik olarak sıkıntılı olduğu bir dönemde, Avrupa'nın bize saldırdığı dönemde, trollere verilen paralar yeter ki bu hükümeti yıkalım dediği bir dönemde, bütün herkesin Tayyip Bey'e karşı olduğu dönemde biz kendi hırsımıza yenildi.KILIÇDAROĞLU'NUN ‘MÜCADELEMİZİ DEVAM ETTİRECEĞİM' AÇIKLAMASINA NE DİYORSUNUZ?Mücadelenin sonu kazanmaktır, zaferle taçlandırmaktır, siz 12 seçimdir kazanamıyorsunuz. Altılı masanın etrafındakiler mücadele etmedi, bir tek katkısı yok. 40 milletvekili bizim partiden istifa etsinler diyorum.40 haramiler geldiler çöktüler partiye. Kendi güçlerine güvenemediler, CHP'nin arkasından milletvekili seçildiler. Yerel yönetimlere kadar altılı masayı bozmayalım belediyeyi biz alalım, diye paylaşmaya başlamışlar bunu yaparlarsa gök kubbeyi yere indiririz, başlarına yıkarız.Doğudan, Van'dan, Diyarbakır'dan 5 puan eksilmiş insanlar sandık başına gitmemişler, küsmüşler, bir taraftan özgürlük diyeceksin, bir taraftan baskı diyeceksin, bir tarafta kurt işareti bir tarafta zafer işareti yapacaksın, insanlar güvenmiyor. Benim Kemal Bey'den ricam ve etrafındakilerden ricam lütfen istifa edin.CHP'nin oyu 25.1'i geçmemiş, Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi lazım biz sokağa çıkamıyoruz. İstifanı koy güven tazele. Bu hırs niye? 13 seçim olmuş, gencecik arkadaşlar var birileri çıkar. Kendi konumlarını korumak için Türkiye'nin geleceği ile oynuyorlar.Siz olmasaydınız belki kazanırdık, kazanma şansımız yüksekti siz kazanma şansımızı elimizden aldınız. Sen Cumhurbaşkanı adayısın, sen kendi kişiliğini korusana ama yok. Tayyip Bey seçim bitti nereye gitti ilk olarak? Deprem bölgesine gitmedi mi? 24 saat çıkmadan hemen oraya gitti, biz nereye gittik Babala TV'ye gittik. Oraya gitmesin demiyorum oraya da gitsin tabi.