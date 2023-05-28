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Katar'da Başkan Erdoğan sevinci! Al Jaber Kuleleri'nde Başkan Erdoğan fotoğrafı ve Türk bayrağı

Başkan Erdoğan'ın seçim zaferi dünyanın dört bir yanında kutlandı. Katar'ın sembol yapılarından olan Al Jaber Kuleleri, Başkan Erdoğan'ın fotoğrafı ve Türk bayrağı ile ışıklandırıldı. .

Katar'da Başkan Erdoğan sevinci! Al Jaber Kuleleri'nde Başkan Erdoğan fotoğrafı ve Türk bayrağı
Ekleme: 28.05.2023 - 23:59 Güncelleme: 29.05.2023 - 00:09 / Editör: Ozge Selin
Katar'da Başkan Erdoğan sevinci! Al Jaber Kuleleri'nde Başkan Erdoğan fotoğrafı ve Türk bayrağı
Katar'ın sembol yapılarından Al Jaber Kuleleri, Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turundaki seçim başarısından dolayı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı ve Türk bayrağıyla ışıklandırıldı.

Başkent Doha'daki kulelerin önüne fotoğraf çektirmek için gelen Katarlılar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazanmasından duydukları memnuniyeti ifade etti.

Katar'da Başkan Erdoğan sevinci! Al Jaber Kuleleri'nde Başkan Erdoğan fotoğrafı ve Türk bayrağı


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Katar'da Başkan Erdoğan sevinci! Al Jaber Kuleleri'nde Başkan Erdoğan fotoğrafı ve Türk bayrağı
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