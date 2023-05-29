%52,14
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%52,1426.813.507 Oy
%47,86
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%47,8624.614.448 Oy
Kadıköy Bağdat Caddesi'nde zafer kutlaması...
Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanmasının ardından Kadıköy Bağdat Caddesi'nde toplanan vatandaşlar kutlama yaptı.
Türkiye, kararını verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci turda da Kemal Kılıçdaroğlu'na üstünlük sağladı.
Zaferin ardından tüm yurtta vatandaşlar sokağa döküldü.
İstanbul Kadıköy'de de vatandaşlar Bağdat Caddesi'nde toplandı.
Kadıköy'de zafer kutlaması
Vatandaşlar, meşaleler yakarak seçim zaferini kutladı.
Bağdat Caddesi'nde konvoy
Bağdat Caddesi'nde oluşturdukları araç konvoyuyla kutlama yapanlar 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan' lehine sloganlar attı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci turda da Kemal Kılıçdaroğlu'na üstünlük sağladı.
Zaferin ardından tüm yurtta vatandaşlar sokağa döküldü.
İstanbul Kadıköy'de de vatandaşlar Bağdat Caddesi'nde toplandı.
Kadıköy'de zafer kutlaması
Vatandaşlar, meşaleler yakarak seçim zaferini kutladı.
Bağdat Caddesi'nde konvoy
Bağdat Caddesi'nde oluşturdukları araç konvoyuyla kutlama yapanlar 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan' lehine sloganlar attı.
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