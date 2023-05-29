Kadıköy Bağdat Caddesi'nde zafer kutlaması...

Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanmasının ardından Kadıköy Bağdat Caddesi'nde toplanan vatandaşlar kutlama yaptı.

Türkiye, kararını verdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci turda da Kemal Kılıçdaroğlu'na üstünlük sağladı.Zaferin ardından tüm yurtta vatandaşlar sokağa döküldü.İstanbul Kadıköy'de de vatandaşlar Bağdat Caddesi'nde toplandı.Vatandaşlar, meşaleler yakarak seçim zaferini kutladı.Bağdat Caddesi'nde oluşturdukları araç konvoyuyla kutlama yapanlar 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan' lehine sloganlar attı.