İzmir'de Bayraklı Tünelleri'nde yangın: Mahsur kalanlar tahliye edildi

İzmir Çevre Yolu Bayraklı Tünelleri'nde bir tırda yangın çıktı. Tünel tek taraflı kullanıma kapatılırken tır kullanılamaz hale geldi, dumandan etkilenenler itfaiye ve sağlık ekiplerince tahliye edildi.

Bayraklı ile Bornova ilçeleri arasındaki tünelde bir tırda yangın çıktı.Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.Oluşan yoğun duman nedeniyle araçlarında mahsur kalanlar ekiplerce tahliye edilirken, tünel, Karşıyaka yönüne ulaşıma kapatıldı.Dumandan etkilenen bazı kişiler, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.