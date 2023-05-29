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Hakan Şükür, Erdoğan'ın kazanması sonrası seçmene hakaret etti

FETÖ'cü Hakan Şükür, seçim sonuçlarının ardından yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy veren seçmenlere koyun demeye kalktı. Şükür'ün yanı sıra Türkiye'ye dönme umudu olan FETÖ'cüler de hayal kırıklığına uğradı.

Hakan Şükür, Erdoğan'ın kazanması sonrası seçmene hakaret etti
Ekleme: 29.05.2023 - 12:11 Güncelleme: 29.05.2023 - 12:13 / Editör: Ozge Selin
Hakan Şükür, Erdoğan'ın kazanması sonrası seçmene hakaret etti
Türkiye, bir kez daha sandık başına giderek kaderini belirledi.

Sandıktan çıkan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir kez daha Cumhurbaşkanı seçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazanmasıyla birlikte muhalefetin yanı sıra terör örgütleri de hayal kırıklığına uğradı.

Bu örgütlerin başında ise 15 Temmuz kanlı darbe girişimine imza atan FETÖ geldi. FETÖ'cü Hakan Şükür, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verenlere koyun dedi

Seçim sonuçlarını beğenmeyen FETÖ'cü Hakan Şükür, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi sonrası çirkin bir paylaşıma imza attı.

Hakan Şükür, Erdoğan'ın kazanması sonrası seçmene hakaret etti

Şükür, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy veren seçmenlere 'koyun' göndermesi yaptı.

Şükür, paylaşımına ise, 'Biz elimizden geleni yaptık ama siz bilirsiniz..!!' notunu düştü.

Bilet paylaşımları yapılıyordu: Erdoğan'ın zaferi umutlarını yıktı

Yapılan bu çirkin paylaşımın yanı sıra FETÖ'cülerin, 14 Mayıs sonrası muhalefetin kazanması durumunda Türkiye'ye dönme umudu vardı.

Bir diğer FETÖ'cü Emre Uslu da Twitter hesabından, 14 Mayıs tarihli bir uçak bileti paylaştı.

Uslu'nun bu paylaşımına diğer FETÖ'cüler de katılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi sonrası seçim öncesi kurulan hayaller suya düşmüş oldu.
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