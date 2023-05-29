Ersan Şen'den Kılıçdaroğlu'na salvolar: Antidepresan ilaçlarının kullanımı artıyorsa sebebi sensin

Vatandaşlar, 28 Mayıs'ta sandık başına giderek cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için oy kullandı. Resmi olmayan sonuçlara göre; Recep Tayyip Erdoğan rakibi Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2 milyon 250 bin oy fark atarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turundan da bozgunla ayrılan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sonuçlarının netleşmesi sonrası açıklamalarda bulundu. Koltuğu bırakmayacağını ima eden Kılıçdaroğlu, 'Mücadele etmeye devam edeceğim. CHP, tüm unsurlarıyla mücadelesine devam etmektedir. Halkın otoriter bir iradeyi değiştirme iradesi ortaya çıkmıştır.' ifadelerini kullandı.Ceza Hukukçusu Ersan Şen, CHP'nin kanalı Sözcü TV'de, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldığı yenilgiyi değerlendirdi.'Seçimleri gösterdiği üstün başarıyla kaybetmiş Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibinin derhal istifa etmesi lazım' diyen Ersan Şen, 'Bu hafta antidepresan ilaçlarının tüketim sayısı artıyorsa sebebi Kılıçdaroğlu'dur' ifadelerini kullandı.Şen'in çarpıcı açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:'Türkiye Büyük Millet Meclisini ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini gösterdiği üstün başarıyla kaybetmiş Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibinin derhal istifa etmesi lazım. Bunun aması fakatı yok bu tam bir hezimettir. Sayın Erdoğan'ın yanındakilere laf edenler, kendi yanında olanların kendisini havaya sokup yüzde 10 farkla kazanacağını anlatıp onu da inandırdılar. Var olan sonuç bu al kazandın seçimi gel de millete anlat.Bu hafta antidepresan ilaçlarının tüketim sayısı artıyorsa sebebi Kılıçdaroğlu'dur, bunun hesabını vereceksin. Çıkmış sanki seçimi kazanmış, 4,36 farkı ben yemişim gibi kendisi de fark atmış gibi çıkıp konuşuyor. Başarısızsın kardeşim, ne 'ama'sı 'fakat'ı. 40 milletvekilini, Meclisi kaybetmişsin. Meclis'te vekil sayısını düşürmüşsün. Sırf cumhurbaşkanı adayı olabilmek için dört partiye verdiğin 71 kontenjan, sayın Akşener'in arkasından dolandın... Oldun al sonuç. Ne anlatacaksın millete.'