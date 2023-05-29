Enflasyon hesaplamasına 'ücretsiz doğal gaz' ayarı: 'Sıfır fiyat' yöntemi uygulanacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu bir ay ücretsiz ve bir yıl indirimli doğalgaz müjdesine ilişkin açıklamada bulundu. TÜİK, mayıs ayı TÜFE hesaplanmasında doğalgaz için "sıfır fiyat" yöntemi uygulanacağını açıkladı. Yapılan açıklamada bu değişikliğin mayıs ayı enflasyonunu kuvvetli bir şekilde indireceği kaydedildi.

Mayıs ayı itibarıyla uygulamaya başlanan bir ay ücretsiz ve bir yıl indirimli doğalgaz kararı enflasyon hesaplamasını değiştirdi.NTV'nin haberine göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı TÜFE hesaplanmasında doğalgaz için 'sıfır fiyat' yöntemi uygulanacağını açıkladı.2023 Haziran ve 2024 Mayıs arasındaki TÜFE hesaplamasında ise 25 metreküpe kadar doğalgaz tüketimi için yapılacak indirim dikkate alınacak.TÜFE hesaplamasında, 25 metreküp üstündeki doğalgaz için ödenen fiyat dikkate alınacak.TÜİK, bu değişikliğin mayıs ayı enflasyonunu kuvvetli bir şekilde indireceğini belirtti.