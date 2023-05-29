Economist'ten çarpıcı itiraf: Dünya Erdoğan'ın zaferini konuşuyor 'Tarihteki yerini mühürledi'

Dünyanın gözü kulağı Türkiye'den gelen haberlerdeydi.28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerini, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kazandı.Oyların yüzde 52,16'sını alan Erdoğan'ın zaferi Dünya basınında geniş yer buldu.CNN: Erdoğan iktidarını 3. on yıla taşıdıABD merkezli CNN International 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazar günkü ikinci tur oylamada muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu yenerek ve iktidarını üçüncü on yıla uzatarak Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandı' dedi.Fransız Haber ajansı AFP, Erdoğan'ın 2028'e kadar iktidarda olacağını belirtti ve Türk liderin ulusal birlik çağrısı yaptığını yazdı.Türkiye'deki son gelişmeleri canlı blog sayfası aracılığı ile anbean okurları ile paylaşan İngiliz BBC 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki seçimlerde beş yıl daha iktidarda kaldı' dedi.ZDF: 20 yıldır zirvedeAlman DW 'Tarihi ikinci turdan sonra Erdoğan galip geldi' başlığı ile okurlarının karşısına çıkarken ZDF '20 yıldır zirvede: görevdeki Erdoğan Türkiye'deki ikinci tur seçimi kazandı ve cumhurbaşkanı olmaya devam ediyor' dedi.FAZ haberinde 'Türkiye Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimi kazandı. Yüksek Seçim Kurulu bunu Pazar akşamı doğruladı. Muhalefet lideri Kılıçdaroğlu dolaylı olarak yenilgiyi kabul ediyor' ifadelerine yer verdi'Erdoğan demokratik bir şekilde kazandı'Tagesschau 'Erdoğan, Türkiye'deki seçimleri demokratik bir şekilde kazandı. Şimdi önünde devasa siyasi görevler var' dedi.Zeit Online 'Almanya'daki Türklerin çoğu yeniden Erdoğan'a oy verdi' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.Haberde Almanya'da yaşayan Türklerin yüzde 67,4'ünün tercihinin Erdoğan olduğu bilgisine yer verildi.Fransız Le Figaro 'Erdoğan 5 yıl daha Türkiye'nin lideri' başlığını attı. Frankfurter Rundschau ise haberinde şu ifadelere yer verdi;'Muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu yenilgiyi kabul etti. Yabancı devlet başkanları Türkiye Cumhurbaşkanı'nı tebrik etti.'Economist 'Erdoğan'ın kaybedeceğine ilişkin söylentilerin fazlasıyla abartıldığı ortaya çıktı' dedi. Haberde 'Türkiye'yi 20 yıldır önce başbakan, sonra cumhurbaşkanı olarak yöneten Erdoğan, şimdi bunu beş ve belki daha fazla yıl daha sürdürecek' ifadesine yer verildi.'Yenilmez Erdoğan seçimi kazandı''Yenilmez Erdoğan seçimi kazandı' başlığını seçen Fransız Le Temps, 'Yirmi yıldır iktidarda olan cumhurbaşkanı, seçimlerin ikinci turundan galip ayrıldı' dedi.NPR 'Erdoğan, Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde kazandığı zaferle gücünü perçinliyor' dedi.Wall Street Journal 'Türkiye'de Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Seçimini Kazanma Oranlarına Meydan Okudu' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı. Haberde 'Ülkenin en uzun süre hizmet veren lideri, ikinci tur oylamada rakibini yendi' ifadesine yer verildi.İngiliz Guardian 'Görevdeki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci tur seçimlerde muhalefetteki Kemal Kılıçdaroğlu'nu mağlup etti' dedi.Al Jazeera: Erdoğan'ın tarihteki yerini mühürlüyor'Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tur galibiyetini kutluyor' başlığını atan Katar merkezli Al Jazeera 'Sonuçlar 20 yıllık iktidarını beş yıl daha uzatan Erdoğan'ın tarihteki yerini mühürlüyor' dedi.