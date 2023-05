Dünya Başkan Erdoğan'ın zaferini böyle gördü: Tarihi bir an! Bir noktaya dikkat çektiler

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin ikinci turu sona erdi. CHP lideri ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük bir fark atan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tarihi bir zafere imza attı.Uluslararası basın ise Türkiye'deki seçim sürecini yakından takip etti. Dünyanın doğusundan batısına pek çok ülke Başkan Erdoğan'ın zaferini kaleme aldı.İngiliz gazetesi The Guardian, sabaha karşı yayımladığı haberinde Başkan Erdoğan'ın 20 yıllık iktidarını uzattığın ifade etti. Haberde, Rusya-Türkiye ilişkilerinin NATO'yu şekillendirebileceğini söyledi.Reuters da seçim zaferinden bahseden gazeteler arasındaydı. Haberde Kılıçdaroğlu ile Erdoğan'ın oy oranları da paylaşıldı.Wall Street Journal da Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığını ifade ederek 'oranlara resmen meydan okuduğunu' söyledi. Haberde küresel dengelerin yeniden şekilleneceği de söylendi.Yunan basınının da gündemi elbette ki Türkiye'deki seçimler oldu. Başkan Erdoğan'ın zaferini ilan eden Yunan gazetesi Kathimerini, ilereyen aylarda neler olacağının merak konusu olduğunu ifade etti.CNN ise bu zaferin tarihi olduğunu ifade eden bir haber yayımladı. Haberde, Erdoğan'ın "Kazanan Türkiye'dir" dediğine dikkat çekildi.New York Times (NYT), seçimlere internet sitesinde ayrı bir sayfa ayırdı. "Cumhurbaşkanı Erdoğan şimdiye kadarki en büyük zorluğun ardından yeniden seçimi kazandı" başlığı ile verdiği haberinde NYT, "Türkiye'nin 20 yıldır en önemli siyasetçisi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin seçim otoritesine göre, muhalefet adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu mağlup etti." ifadesine yer verdi.Washington Post gazetesindeki bir analizde, Erdoğan'ın, 'birleşen bir muhalefet tarafından desteklenen bir adayın meydan okumasından sağ çıktığı' ifadesi kullanıldı.Virginia merkezli Politico haber sitesinde, "Türkiye'nin Erdoğan'ı yine kazandı" başlığıyla verilen haberde, "Erdoğan, beş yıllık bir görev süresine daha başlarken, 85 milyonluk bu güçlü ülkede demokrasinin gelecekteki yönünü etkilemenin yanı sıra bölge ve ötesinde de siyaseti şekillendirme kapsamında güçlü bir konumda." değerlendirmesinde bulunuldu.Haberde, Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Girişimi'nde oynadığı önemli rolün, Erdoğan'ın uluslararası ilişkilerdeki etkisini vurguladığı ve Erdoğan'ın, "Moskova'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra dahi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile iyi ilişkiler sürdüren NATO liderleri arasında nadir görülen bir isim" olduğu yazıldı.Cezayir'in eş-Şuruk gazetesi, konuyla ilgili haberinde, "Erdoğan yeni bir dönem için yine cumhurbaşkanı" başlığını kullanarak, "Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs Pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oyların çoğunluğunu alarak yeni bir dönem için Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçildi." ifadelerine yer verildi.Yine Cezayir'in el-Haber gazetesi, Türkiye'deki seçim sonuçlarını, "Erdoğan, rekabetin sonucunu belirledi" başlığıyla verirken eş-Şaab gazetesi ise "Recep Tayyip Erdoğan, ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile girdiği rekabeti yüzde 52 ile kazandı." yazdı.Lübnan'da da seçimler ilgiyle takip edilirken an-Nahar gazetesi, internet sitesinde yer verdiği haberinde, Erdoğan'ın seçim zaferi sonrasında İstanbul'da kendisini kutlayan halka yaptığı konuşmadan, "Halk bizi önümüzdeki beş yıl boyunca iktidardan sorumlu tuttu." şeklindeki ifadelerini okuyucularına aktardı.Şuruk gazetesi, Şems Radyosu ve Babnet haber sitesindeki haberlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerdeki zaferine vurgu yapıldı. Şuruk Gazetesi, "Resmi olmayan sonuçlara göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimleri kazandı" başlıklı haberinde, "Muhalefet Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile kıyasıya geçen seçim sürecinin ardından Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimini, aldığı yüzde 52 oy oranıyla kazandı." ifadelerine yer verdi.Irak resmi haber ajansı INA, konuyla ilgili haberi, "Erdoğan, en çok oyu elde ederek seçimi kazandı." başlığıyla abonelerine sundu. INA, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da yaptığı konuşmasına yer verdiği diğer bir haberinde, "Erdoğan: Biz İstanbul'a aşığız. Bu yolculuğa İstanbul'da başladık ve İstanbul'la devam edeceğiz." başlığını kullandı.Resmi haber ajansı IRNA, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim başarısından dolayı gönderdiği tebrik mesajını manşetine taşıdı.Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı ise "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı oldu" başlığını kullandığı detaylı haberinde, Türkiye'deki kutlamalara ve dünya liderlerinden Erdoğan'a gönderilen tebrik mesajlarına da yer verdi.Yarı resmi ISNA haber ajansı da ana sayfasından "Erdoğan seçimi kazandı" başlığını kullanarak, "Türkiye'nin mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçimlerde mağlup ederek Cumhurbaşkanlığını beş yıllığına yeniden devralmayı başardı." ifadelerine yer verdi.Filistin'den el-Kuds gazetesi seçim sonuçlarını, "Türkiye, Erdoğan'a güvenini bir kez daha yeniledi" başlığıyla paylaştı. Gazete, "Türkler, sandığa giderek Erdoğan'ı bir beş yıllığına daha cumhurbaşkanı olarak seçti" ifadelerine yer verdi.el-Filistin gazetesi de Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim başarısından dolayı tebriğine yer verdi. Gazete, Heniyye'nin Türk halkını "medeni duruşundan" dolayı, Filistin davası ve Kudüs'e desteği için takdir ettiğini iletti.Dünya Başkan Erdoğan'ın zaferini böyle gördü: Tarihi bir an! Bir noktaya dikkat çektilerİsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz ise Türkiye'deki seçim sonuçlarını internet sitesinde, "Türkiye'de Erdoğan zaferini ilan etti" başlığıyla okuyucularına duyurdu. Gazete, Erdoğan'ın konuşmasında, "seçmenlerin kendisine sorumluluk verdiği ve tek kazananın Türkiye olduğu" şeklindeki ifadelerini aktardı.Jerusalem Post gazetesi de internet sitesinde, "Türkiye'de Erdoğan seçimlerde zaferini duyurdu" başlığını kullandı. Gazete Türkiye'deki seçimi "en önemli seçim" diye niteleyerek muhalefetin "ilk defa Erdoğan'ı koltuğundan etme şansı olduğunu düşündüğünü" belirtti.Maariv gazetesi de internet sayfasında, Erdoğan'ın zafer konuşmasında, "Tek kazanan Türkiye" sözlerini okuyucularına aktardı.Libya medyasında da seçimler ilgiyle takip edildi. February TV, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferinden sonra İstanbul'da halka hitaben yaptığı konuşmayı haberleştirdi.The National adlı haber sitesi, seçim sonuçlarını "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimleri kazanarak iktidarını üçüncü on yıla uzatıyor" başlığıyla okuyucularına duyurdu.Al Jazeera televizyonunun internet sitesinde Türkiye'deki seçimlerle ilgili verilen haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zafer konuşması geniş bir şekilde verilirken, Erdoğan'ın, "Kazanan sadece biz değiliz. Kazanan Türkiye, kazanan demokrasimizdir." ifadelerine yer verildi.Eş-Şark gazetesi, internet sitesinde Erdoğan'ın zaferini, "Erdoğan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı" başlığıyla verdi. Gazete ayrıca Erdoğan'ın seçim zaferini kutlamak için destekçileriyle birlikte şarkı söylediğini de haberleştirdi.Al Arabiya da Erdoğan'ın Ankara'daki konuşmasını, "Erdoğan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasının ardından Türklere birlik ve beraberlik çağrısı yaptı" başlığıyla verdi. Haberde, Erdoğan'ın 1 milyon Suriyeli sığınmacının daha ülkelerine dönüşünü sağlama sözü verdiğine de işaret edildi.