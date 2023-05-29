%52,16
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%52,1627.580.965 Oy
%47,84
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%47,8425.300.624 Oy
Deprem bölgesinde DGS'ye başvuran adaylardan sınav ücreti alınmayacak
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) deprem bölgesinden başvuru yapan adaylardan sınav ücreti almayacak.
ÖSYM, Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) deprem bölgesinden başvuru yapan adaylardan sınav ücreti almayacak.
Adaylar, başvurularını 29 Mayıs 2023 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-DGS Kılavuzu'nda yer almaktadır. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Adaylar, başvurularını 29 Mayıs 2023 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-DGS Kılavuzu'nda yer almaktadır. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
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