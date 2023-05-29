Deprem bölgesinde DGS'ye başvuran adaylardan sınav ücreti alınmayacak

ÖSYM, Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) deprem bölgesinden başvuru yapan adaylardan sınav ücreti almayacak.Adaylar, başvurularını 29 Mayıs 2023 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-DGS Kılavuzu'nda yer almaktadır. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.