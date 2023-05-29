Cumhurbaşkanlığı Seçimi bitti, gözler şimdi kabinede

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam 17’nci zaferini kazandı…12’si Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı olmak üzere girdiği her seçimden milletinin teveccühünü alan Erdoğan, 5 yıl daha Türkiye’nin başında olacak.Bu zamana kadar çağ atlatan çalışmalara imza atan Erdoğan, Türkiye’nin Yüzyılı vizyonu ile hedeflerini çizdi.Cumhurbaşkanı, ilk iş olarak kabinesini belirleyecek.Seçimden önce değişikliğe gidileceğini işaret eden Erdoğan, şunları söylemişti:Meclis'in 28. dönem açılışını Devlet Bey'in başkanlığında gerçekleştireceğiz. Devlet Bey daha önce böyle bir şeyi kabul etmemişti. Ricada bulunduk ve kabul etti. Parlamentoyu açacağız ve süreci başlatacağız. Kabine konusunda ise Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yakışan bir kabinemiz olacak. Büyük ve güçlü Türkiye idealimize gönül vermiş kadrolarla yola devam edeceğiz. Kadrolarımızı yenilemekten hiçbir zaman geri durmadık, yine durmayacağız. Dinamik ekiplerle yolumuza devam ettik. Pek çok değerli ismimiz mevcut. Kabinemizde Türkiye Yüzyılı vizyonuna ayak uyduracak isimler olacak.Henüz belirli bir isim yok ancak Cumhurbaşkanı, yeni kabinesini seçim sonuçlarının kesin olarak açıklanmasından sonra duyuracak.Kabine üyeleri; Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve 17 bakandan oluşuyor.Kabinede yer alan isimler ve görevleri şöyle:Cumhurbaşkanı: Recep Tayyip ErdoğanCumhurbaşkanı Yardımcısı: Fuat OktayAdalet Bakanı: Bekir BozdağAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Derya YanıkÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat BilginÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Murat KurumDışişleri Bakanı: Mevlüt ÇavuşoğluEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih DönmezGençlik ve Spor Bakanı: Mehmet KasapoğluHazine ve Maliye Bakanı: Nureddin Nebatiİçişleri Bakanı: Süleyman SoyluKültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri ErsoyMillî Eğitim Bakanı: Mahmut ÖzerMilli Savunma Bakanı: Hulusi AkarSağlık Bakanı: Fahrettin KocaSanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa VarankTarım ve Orman Bakanı: Vahit KirişciTicaret Bakanı: Mehmet MuşUlaştırma ve Altyapı Bakanı: Adil KaraismailoğluÖte yandan AK Parti kulislerinde bazı isimler dolaşıyor…Buna göre Cumhurbaşkanı yardımcısı veya yardımcılarının atanmasında, Cumhur İttifakı’nın ikinci büyük partisi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tavrı belirleyici olacak.Bahçeli’nin MHP’den de bir ismin cumhurbaşkanı yardımcısı olmasını istemesi durumunda milletvekili seçilemeyen Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’nin, cumhurbaşkanı yardımcısı olmasına kesin gözüyle bakılıyor.İttifakın diğer bir partisi Yeniden Refah Partisi Başkanı Fatih Erbakan’ın, bu durumda bir diğer cumhurbaşkanı yardımcısı olarak ismi geçiyor.Fuat Oktay’ın, milletvekilliğinden istifa ederek yeniden cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanması da gündemde...Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak adı geçen bir diğer isim ise milletvekili de seçilen Savunma Bakanı Hulusi Akar.Bu durumda milletvekilliğinden istifa etmesi gereken Akar’ın, savunma ve güvenlik politikalarından sorumlu olarak görev yapabileceği değerlendiriliyor.Yeni kabineyle ilgili merak edilenlerden biri de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bu görevde kalıp kalmayacağı.Daha önce "Milletvekili olarak kalacağım." diyen Soylu'nun akıbeti de Devlet Bahçeli’nin tavrına bağlı...Bahçeli ısrarcı olursa, Soylu görevine devam edebilir.Soylu’nun devam etmemesi durumunda da yerine düşünülen isim, daha önce adı sık sık Dışişleri Bakanlığı için geçen Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan...Soylu’nun da adı, Meclis Başkanlığı veya AK Parti Grup Başkanvekilliği için geçiyor.İçişleri Bakanlığı koltuğu için konuşulan bir diğer isim ise daha önce bu görevi yürüten Efkan Ala.Yine merakla beklenen atamalardan biri de Hazine ve Maliye Bakanlığı...Bakanlık için ismi geçen kişi de eskiden bu görevi yürüten Mehmet Şimşek…Mehmet Şimşek’in, bakan olarak yeni kabinede görev almaması durumunda Cumhurbaşkanlığı Ekonomik Politikalar Kurulu’nda yer almasına ise kesin gözüyle bakılıyor.Milletvekili adayı olmayan Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yeniden aynı görevle kabinede yer alacağı değerlendiriliyor.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın yerine ise AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri’nin ismi geçiyor.Kulislere göre, AK Parti listelerinden seçimlere giden ve Meclis’e 4 vekil gönderen HÜDA PAR’lı bir ismin kabinede yer alması veya başka bir görev verilmesi zor.