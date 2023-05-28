%52,14
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%52,1426.813.507 Oy
%47,86
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%47,8624.614.448 Oy
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim paylaşımı: Başlasın Türkiye Yüzyılı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında, "Büyük Türkiye Zaferi ile... Başlasın Türkiye Yüzyılı" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin galibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, 'Büyük Türkiye Zaferi ile... Başlasın Türkiye Yüzyılı' ifadelerini kullandı.
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